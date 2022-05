دراسة تكشف تأثيرا وقائيا هامّا للرضاعة الطبيعية “الحصرية” في صحة الأطفال

أظهرت دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة (ACAAI) أن الرضاعة الطبيعية الحصرية ترتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بالربو.

وقالت كاديرا ويلسون المؤلفة الرئيسية للدراسة والأستاذة المساعدة في طب الأطفال الحديثي الولادة بمركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي إن “التأثير الوقائي اعتمد على المدة التي ترضع فيها الأم رضاعة طبيعية حصرية: حيث وُجد أن لدى الأطفال الذين رضعوا طبيعيا ما بين شهرين و4 أشهر احتمال بنسبة 64% لإصابتهم بالربو مقارنة بأولئك الذين رضعوا مدة تقل عن شهرين، أما من رضعوا مدة 5 أشهر أو 6 فلديهم احتمال بنسبة 61%، وأما أولئك الذين يرضعون أكثر من 6 أشهر فلديهم احتمال بنسبة 52%”.

