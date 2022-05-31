دراسة تحدّد: الأكل خلال هذا التوقيت يجعلك تتقدم في السن بشكل أسرع

أظهرت دراسة نشرتها مجلة (ساينس) أن الأكل قبل قبل النوم مباشرة يجعلك تتقدم في السن بشكل أسرع.

فقد ألقى باحثون من مركز (ساوثويسترن) الطبي بجامعة تكساس في دالاس نظرة على الحيوانات التي كانت تأكل وقت ما تشاء بالكمية التي تريد، وعلى تلك التي كانت تتغذى على وجبات مقيدة بالسعرات الحرارية.

ووجد فريق البحث أن الحيوانات التي تناولت الطعام خلال النهار عاشت أطول بنحو 20% من تلك التي أكلت أكلًا غير صحي في أوقات غير مناسبة، وارتفعت النسبة إلى 35% بالنسبة لتلك التي أكلت خلال الأوقات النشطة من اليوم.

وقالت الطبيبة المتخصصة في نمط الحياة أونيكس أديجبولا “عندما تأكل مبكرًا، يكون لدى جسمك المزيد من الوقت لهضم الطعام واستخدام الطاقة من ذلك الطعام”.

وأضافت لمجلة (إيت ذيس) المتخصصة في التغذية، أنه “عندما تأكل لاحقًا، يحاول جسمك هضم الطعام أثناء نومك، مما قد يؤدي إلى مشاكل مثل عسر الهضم أو ارتداد الحمض.

ولاحظت أديجبولا أيضًا أن ساعة الجسم الطبيعية أو إيقاع الساعة البيولوجية، يتم تنظيمها من خلال إفراز هرمونات معينة وتتأثر أيضًا عندما يأكل الشخص.

وأفادت أن خلايا الجسم تستهلك طاقة أقل عندما لا تعمل بجهد كبير، لذلك تتراكم الطاقة ويكون هناك “تآكل وتمزق” عندما لا يتم استخدامها كثيرًا.

وأوضحت الطبيبة أن الساعة البيولوجية هي ساعة داخلية تنظم شعورنا باليقظة أو النعاس، وتتأثر بأشياء مثل الضوء والظلام والطعام والتمارين الرياضية والتوتر.

وشددت على أنه من المهم أن نلاحظ أن الأكل في وقت متأخر من الليل (أو قريبًا من الوقت الذي يجب أن نكون فيه نائمين)، قد يؤدي إلى التخلص من إيقاع الساعة البيولوجية لدينا ويجعل من الصعب علينا النوم والاستمرار فيه.

وقالت أديجبولا “يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل الحرمان من النوم، الذي تم ربطه بمشاكل صحية مثل السمنة وأمراض القلب والسكري”.