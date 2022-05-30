هل تفشي جدري القرود خارج أفريقيا سيؤدي إلى جائحة؟ الصحة العالمية تجيب

قالت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج أفريقيا سيؤدي إلى جائحة، وأضافت أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المصابون الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينقلوا المرض.

ويستوطن جدرى القرود في دول أفريقية مثل الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.

وسُجّلت أكثر من 300 حالة مؤكدة أو مشتبه بها من جدري القرود في مايو/أيار الجاري، معظمها في أوربا.

وجدري القرود هو مرض بأعراض خفيفة ينتشر عادة من خلال الاتصال الوثيق مسببًا أعراضًا تشبه أعراض الإنفلونزا وطفحًا جلديًّا له شكل مميز.

وتدرس منظمة الصحة العالمية ما إذا كان ينبغي تقييم التفشي على أنه “حالة طوارئ صحية عامة محتملة تثير قلقًا دوليًّا”.

ومن شأن صدور إعلان من هذا القبيل -مثلما حدث مع كوفيد-19 وإيبولا- أن يساعد في تسريع جهود البحث والتمويل لاحتواء المرض.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كان تفشي مرض جدري القرود يمكن أن يتحول إلى جائحة، قالت روزاموند لويس مديرة إدارة الجدري ببرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية “لا نعرف ولكننا لا نعتقد ذلك”.

وأضافت “في الوقت الراهن لا نشعر بالقلق من تفشي جائحة عالمية”.

ومن المعروف أن سلالة الفيروس المتسبب في المرض لا تؤدي إلى الوفاة سوى في حالات قليلة، ولم تُسجّل أي وفيات حتى الآن.

وظهرت معظم الحالات في أوربا، وليس في دول غربي أفريقيا ووسطها التي يتوطن فيها الفيروس، ولا يرتبط معظمها بالسفر.

وبدأت بعض الدول بتقديم لقاحات للمخالطين الوثيقي الصلة بالحالات المؤكدة.

تطور الإصابات

وسجّلت أكثر من 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود إصابات بالفيروس. ففي الإمارات قالت وزارة الصحة، الاثنين، إنها سجلت 3 إصابات أخرى بجدري القرود، بعد أسبوع تقريبًا من إعلان أول إصابة.

ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل بشأن المصابين. وكانت الإصابة الأولى لامرأة (29 عامًا) كانت تزور البلاد قادمة من غربي أفريقيا.

نعلن تسجيل 3 حالات جديدة ل#جدري_القردة في الدولة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض. ونوصي أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات pic.twitter.com/WCb6bgX5AX — وزارة الصحة ووقاية المجتمع – MOHAP UAE (@mohapuae) May 29, 2022

وفي بريطانيا، أعلنت وكالة الأمن الصحي رصد 71 إصابة جديدة بجدري القرود في إنجلترا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في المملكة المتحدة بأكملها إلى 179 إصابة منذ السابع من مايو.

وفي ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس جدري القرود في البلاد بلغ 21 حالة، بزيادة 5 حالات عما رُصد حتى عطلة نهاية الأسبوع.

وفي الصين، قالت الإدارة العامة للجمارك إن بيجين بصدد تعزيز القيود على الحدود لمنع انتقال مرض جدري القرود إليها.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الإدارة قولها إنها ستعزز القيود بالنسبة لحيوانات معينة يجلبها أشخاص معهم إلى الصين.

في السياق، أكد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض أن نيجيريا أكدت 21 إصابة منذ بداية العام مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

ويوم الجمعة الماضي، دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى اتخاذ مختلف التدابير لمواجهة الانتشار غير المعتاد للفيروس.