منظمة الصحة: 228 حالة محتملة على الأقل لالتهاب الكبد “الغامض” بين الأطفال إلى الآن

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أنها تُواصل تَلَقي عشرات البلاغات عن إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد لم يُحدد سببها بعد، مقدّرة عددها بنحو 230 في مختلف أنحاء العالم.

وقال متحدث باسم المنظمة الدولية اليوم، إن المنظمة تلقت بلاغات عن 228 حالة محتملة على الأقل للالتهاب الكبدي لدى الأطفال مع وجود عشرات الحالات الأخرى قيد التحقيق.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة الدولية، في إفادة صحفية في جنيف “تلقت منظمة الصحة العالمية بلاغات من 20 دولة برصد 228 على الأقل حتى الأول من مايو مع وجود 50 حالة أخرى قيد التحقيق”.

أعلن المركز الأوربي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (ECDC) اكتشاف 166 من حالات التهاب الكبد الغامض في المملكة المتحدة وأوربا.. تعرف أكثر على التفاصيل من خلال موقعنا عبر الرابط التاليhttps://t.co/EZJOjPuERc#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/q2qoMfn6rH — مع الحكيم (@m3alhakim) April 29, 2022

وتتحرى السلطات الصحية بأنحاء العالم أمر زيادة غامضة بحالات الالتهاب الكبدي الشديدة بين أطفال صغار أدت لحالة وفاة واحدة على الأقل.

ووصل عدد الحالات التي تبلغت بها المنظمة حتى الأول من مايو/أيار الجاري 228 على الأقل في 20 دولة” بحسب ما أوضح الناطق باسم المنظمة خلال مؤتمر صحفي منتظم لوكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها.

وكشف المتحدث أن البلاغات عن هذه الحالات وردت من 4 من المكاتب الإقليمية الستة لمنظمة الصحة العالمية” وسجلت غالبية هذه الحالات في أوربا وكان أولها في بريطانيا، ولم يُعرف بعد سبب هذه الالتهابات الشديدة في الكبد.

كشف تقرير لصحيفة (الغارديان) البريطانية عن قائمة من 11 دولة أكدت وجود حالات إصابة بين الأطفال بهذا المرض الغامض، من بينها المملكة المتحدة وأيرلندا، في حين تُحقق كندا في عدد غير معلوم من الحالات لمعرفة ما إذا كانت مرتبطة بتفشي المرض.. تعرف أكثرhttps://t.co/ZlbVRdyYLA#مع_الحكيم pic.twitter.com/88QKxwmp7F — مع الحكيم (@m3alhakim) April 28, 2022

وفي 5 أبريل/نيسان، تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بـ10 حالات من التهاب الكبد الحاد مجهولة السبب لدى أطفال دون العاشرة في وسط اسكتلندا، وفي 8 أبريل بلغ عدد الحالات المسجلة في بريطانيا كلها 74.

ويصيب التهاب الكبد هذا بشكل رئيسي الأطفال دون العاشرة، ومن أعراضه اليرقان والإسهال والتقيؤ وآلام البطن، واستلزم عدد من الحالات إجراء زراعة للكبد، وتوفي على الأقل واحد من الأطفال الذين اصيبوا به.

وأشار المركز الأوربي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية إلى أن أيًا من الفيروسات التي تسبب عادةً التهاب الكبد الوبائي الحاد (من ايه إلى إي) لم تُرصَد في أي من الحالات.

ورجّحت السلطات الصحية الأمريكية الأسبوع الفائت بناء على تحاليل للإصابات المسجلة أن يكون “فيروس غدّي” وراء هذه الحالات الغامضة، لكنها مع ذلك لم تجزم بأنه السبب المؤكد.

وعادة ما تتسبب الفيروسات الغدّية- وهي شائعة- بأعراض تنفسية أو بالتهاب الملتحمة أو حتى باضطرابات في الجهاز الهضمي.

وتنتقل العدوى فيها، عن طريق الفم أو الجهاز التنفسي، وتحصل الذروات الوبائية عادةً في الشتاء والربيع، وغالبًا في بيئات جماعية، كدور الحضانة والمدارس.

ويصاب بها غالبية البشر قبل بلوغهم الخامسة، إلا أن دور هذه الفيروسات في نشوء التهاب الكبد الغامض لم يتضح بعد.