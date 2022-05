لا أقل ولا أكثر.. علماء يحددون “القدر المثالي” من ساعات النوم

القدر الأمثل من النوم لا ينبغي أن يكون قليلا جدا ولا كثيرا جدا بالنسبة للمسنّين ومن هم في منتصف العمر بحسب بحث جديد نشر بمجلة نيتشر آيجنغ (Nature Aging) العلمية.

فقد توصل العلماء إلى أن حوالي سبع ساعات من النوم هي الراحة المثالية في الليل، حيث يرتبط النوم غير الكافي أو المفرط على حد سواء بضعف القدرة على الانتباه والتذكر وتعلم الأشياء الجديدة وحل المشكلات واتخاذ القرارات.

كما وُجد أيضًا أن سبع ساعات من النوم مرتبطة بصحة عقلية أفضل؛ إذ وُجد أن الأشخاص الذين أبلغوا عن نومهم فترات أطول أو أقصر، يعانون أعراضا أكبر من القلق والاكتئاب.

وقال مؤلف الدراسة يان فنغ فينج الأستاذ بجامعة فودان الصينية، في بيان “على الرغم من أنه لا يمكننا أن نقول بشكل قاطع إن قلة النوم أو كثرته تسبب مشاكل معرفية، فإنه يبدو أن تحليلنا الذي ينظر إلى الأفراد على مدى فترة زمنية أطول يدعم هذه الفكرة”.

وقام باحثون من الصين والمملكة المتحدة بتحليل بيانات ما يقرب من 500 ألف شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 38 و73 عامًا ممن كانوا جزءًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة في دراسة صحية طويلة الأجل مدعومة من الحكومة.

“The brain structure and genetic mechanisms underlying the nonlinear association between sleep duration, cognition and mental health” by Wei Cheng et al. Nature Aginghttps://t.co/Tu2UuMBXNF

— Neuroscience News (@NeuroscienceNew) April 28, 2022