لا أقل ولا أكثر.. علماء يحددون “القدر المثالي” من ساعات النوم

القدر الأمثل من النوم لا ينبغي أن يكون قليلا جدا ولا كثيرا جدا بالنسبة للمسنّين ومن هم في منتصف العمر بحسب بحث جديد نشر بمجلة نيتشر آيجنغ (Nature Aging) العلمية.

فقد توصل العلماء إلى أن حوالي سبع ساعات من النوم هي الراحة المثالية في الليل، حيث يرتبط النوم غير الكافي أو المفرط على حد سواء بضعف القدرة على الانتباه والتذكر وتعلم الأشياء الجديدة وحل المشكلات واتخاذ القرارات.

كما وُجد أيضًا أن سبع ساعات من النوم مرتبطة بصحة عقلية أفضل؛ إذ وُجد أن الأشخاص الذين أبلغوا عن نومهم فترات أطول أو أقصر، يعانون أعراضا أكبر من القلق والاكتئاب.

وقال مؤلف الدراسة يان فنغ فينج الأستاذ بجامعة فودان الصينية، في بيان “على الرغم من أنه لا يمكننا أن نقول بشكل قاطع إن قلة النوم أو كثرته تسبب مشاكل معرفية، فإنه يبدو أن تحليلنا الذي ينظر إلى الأفراد على مدى فترة زمنية أطول يدعم هذه الفكرة”.

وقام باحثون من الصين والمملكة المتحدة بتحليل بيانات ما يقرب من 500 ألف شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 38 و73 عامًا ممن كانوا جزءًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة في دراسة صحية طويلة الأجل مدعومة من الحكومة.

“The brain structure and genetic mechanisms underlying the nonlinear association between sleep duration, cognition and mental health” by Wei Cheng et al. Nature Aginghttps://t.co/Tu2UuMBXNF — Neuroscience News (@NeuroscienceNew) April 28, 2022

وسُئل المشاركون عن أنماط نومهم وصحتهم العقلية والجسدية، كما شاركوا في سلسلة من الاختبارات المعرفية، وكانت بيانات تصوير الدماغ والبيانات الجينية متاحة لما يقرب من 40 ألف مشارك في الدراسة.

ووجدت أبحاث أخرى أن المسنّين الذين يعانون من صعوبة كبيرة في النوم ومن تكرّر الاستيقاظ في الليل معرضون بشكل كبير للإصابة بالخرف أو الموت المبكر لأي سبب، كما تبيّن ارتباط النوم أقل من ست ساعات ليلًا بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وربما يكون أحد أسباب الارتباط بين قلة النوم والتدهور المعرفي هو اضطراب النوم العميق، وهو عندما يصلح الدماغ الجسم من عناء النهار ويعزز الذكريات.

كما ترتبط قلة النوم أيضًا بتراكم مادة الأميلويد، وهو بروتين رئيسي قد يسبب تشابكًا في الدماغ ويميز شكلًا من أشكال الخرف، وقالت الدراسة أيضًا إنه من الممكن أن تنجم مدة النوم المطولة عن نوعية من النوم الرديء المشتت.

وقال الدكتور راج داسغوبتا -المتحدث باسم الأكاديمية الأمريكية لطب النوم والأستاذ المساعد للطب السريري في كلية الطب بجامعة جنوب كاليفورنيا- إن طول فترات النوم ارتبطت بالمشكلات الإدراكية لكن سبب هذا الارتباط ليس واضحًا تمامًا.

ويضيف داسغوبتا الذي لم يشارك في البحث “تشكل الدراسة علامة فارقة للبحث المستقبلي وإيجاد العلاج. النوم ضروري مع تقدمنا في السن، ونحن بحاجة إلى نفس القدر الذي يحتاج إليه الشباب، ولكن يصعب الحصول عليه مع التقدم في العمر”.