نتائج صادمة.. دراسة تكشف تأثير مشاهدة التلفاز لأكثر من 4 ساعات يوميًا على القلب

كشفت دراسة جديدة أن مشاهدة التلفاز لأكثر من 4 ساعات يوميًا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، وأوضحت أن الثبات على وضعية معينة لمدة طويلة هو أحد أكبر أسباب الإصابة.

وتوصلت دراسة جامعة كامبريدج البريطانية إلى أنه يمكن الوقاية من أكثر من حالة واحدة بين كل 10 من أمراض القلب إذا قللوا من الوقت الذي يقضونه أمام التلفزيون.

وأفاد فريق الدراسة وآخر من جامعة هونغ كونغ، خطر الإصابة قائم بغض النظر عن التركيب الجيني للفرد، فيما تعد أمراض القلب التاجية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في المملكة المتحدة، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية.

وأظهر الباحثون في دراسة نُشرت في (بي ام سي ميدسين) في وحدة علم الأوبئة أنه يمكن الوقاية من 11٪ من حالات أمراض القلب إذا شاهد الشخص التلفاز أقل من ساعة كل يوم.

في بريطانيا يموت واحد من بين كل 8 رجال وواحدة من كل 15 امرأة بسبب أمراض القلب، وأفادت جامعة كامبريدج أن الأشخاص المصابين بالمرض أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بمقدار الضعف.

وأوضح الباحثون أن السلوكيات المستقرة أمام الشاشات مثل مشاهدة التلفزيون واستخدام الكمبيوتر، تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، مضيفين أن هناك عدة أسباب محتملة قد تفسر الارتباط بين أمراض القلب ومشاهدة التلفزيون.

وقال الدكتور يونغون كيم، الأستاذ المساعد في جامعة هونغ كونغ، والباحث الزائر في وحدة علم الأوبئة في مركز البحوث الطبية، إن “الأفراد الذين يشاهدون التلفزيون لمدة تقل عن ساعة واحدة في اليوم كانوا أقل عرضة للإصابة، بغض النظر عن المخاطر الجينية”.

وأفاد أنه يمكن أن يكون الحد من مقدار الوقت الذي يقضيه الشخص أمام التلفاز تغييرًا لنمط الحياة الذي يمكن أن يساعد الأفراد مع استعداد وراثي عالٍ لتجنب الإصابة بأمراض القلب التاجية وإدارة مخاطرها.

وقالت الدكتورة كاترين ويغندايل من وحدة علم الأوبئة بمركز البحوث الطبية، إن “مرض القلب التاجي هو أحد أبرز أسباب الوفاة المبكرة، لذا من المهم إيجاد طرق لمساعدة الأشخاص على إدارة مخاطره من خلال تعديل نمط الحياة”.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتقليل مقدار السلوك الخامل واستبداله بنشاط بدني مهما كانت شدته كوسيلة للحفاظ على الصحة.

وأوضحت الدراسة أنه وإن كان لا يمكن الجزم بأن مشاهدة التلفزيون أثناء الجلوس يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، بسبب عوامل مربكة محتملة مختلفة وخطأ في القياس، فإنها تدعم إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذهبت إلى أن هناك عدة أسباب محتملة قد تفسر الارتباط بين أمراض القلب ومشاهدة التلفزيون، ووصل الفريق إلى أن ذلك قد يكون بسبب عادة مشاهدة التلفزيون في المساء بعد وجبة العشاء، والذي عادة ما يكون أكثر الوجبات سعرات حرارية في اليوم.

وفسّرت أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز والدهون مثل الكوليسترول في الدم، كما يميل الناس أيضًا إلى تناول وجبات خفيفة أكثر عند مشاهدة التلفزيون مقارنة بتصفح الإنترنت، على سبيل المثال.

ورجّحت أن الناس يتصفحون الإنترنت لفترات متقطعة مقارنة بفترات المشاهدة المطولة أثناء مشاهدة التلفزيون.

وأنشأ الفريق ما يسمى “درجات المخاطر متعددة الجينات” للأفراد، وهذا يعني أن الخطر الجيني للإصابة بمرض الشريان التاجي للقلب يعتمد على 300 متغير جيني معروف بتأثيرها على تطور الحالة.

وكان الأشخاص الذين لديهم درجات أعلى من المخاطر متعددة الجينات أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، فيما الذين شاهدوا التلفزيون لأكثر من 4 ساعات في اليوم هم الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بالمرض، بغض النظر عن عامل الوراثة.