انتبه.. أظافرك قد تكون مؤشرًا على ارتفاع معدل الكوليسترول بالدم

كشف رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى جامعة (ميديبول ميغا) التركية البرفسور بلال بوزتوسون أن شحوب الأظافر يمكن أن يكون مؤشرا على ارتفاع معدل الكوليسترول.

وقال الطبيب التركي في بيان نشرته الجامعة، إن خطوطًا غامقة تظهر تحت الأظافر عند ارتفاع الكوليسترول في الدم؛ حيث يتسبب الكوليسترول في تضيق الأوردة أو انسدادها وبالتالي تقييد تدفق الدم المتجه إلى مناطق مختلفة من الجسم بما فيها الأظافر.

وأشار إلى أسباب وأعراض ارتفاع الكوليسترول موضحًا أن السمنة من بين العوامل المؤدية إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ولكن هذا لا يعني بالضرورة عدم إصابة الأشخاص النحفاء بهذا المرض.

ارتفاع الكوليسترول

ومن أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الكوليسترول قلة الحركة، وتناول الأطعمة السريعة والجاهزة التي تحتوي على الزيوت المشبعة والمحولة.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يُصاب الإنسان بارتفاع الكوليسترول إذا كان أحد أفراد العائلة مصابا بهذا المرض أو مصابا بمرض السكر أو أمراض الكلية أو بضعف في عمل الغدد.

الأعراض

وأوضح الطبيب التركي أن الشعور بتخدر القدمين والفخذين ربما يكون مرتبطًا بارتفاع الكوليسترول.

وقال “عندما يحدث انسداد في أوردة الفخذ لا تصل كمية كافية من الدم والأوكسجين إلى القسم السفلي من الجسم، ولهذا فإن العديد من مرضى الكوليسترول يشعرون بألم وتعب في القدمين”.

ومن أعراض المرض الأخرى تشنج وبرودة في القسم السفلي من السجم، وبطء تعافي الجروح.