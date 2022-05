نجاح أول عملية زراعة يدين في العالم لمريض مصاب بتصلب الجلد (شاهد)

نجح أطباء بريطانيون في إجراء أول عملية زراعة يدين في العالم لمريض مصاب بتصلّب الجلد، وقالت صحيفة الغارديان إن الرجل أصبح قادرًا بعد 5 أشهر من العملية على تحريك يديه واللعب مع كلبه واستخدامها في حاجاته اليومية البسيطة مثل فتح الزجاجات وصنبور المياه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ستيفن غالاغر، أُجبر على التوقف عن العمل بعد أن أصيب بتصلب الجلد، وهي حالة تسبب ندوبًا في الجلد والأعضاء الداخلية، مما أدى إلى انغلاق يديه في وضع قبضة اليد.

Very proud to announce a world first for scleroderma in Leeds! ⁦@srfcure⁩ ⁦@scleroderma⁩ ⁦@WeAreSRUK⁩ ⁦@LeedsBRC⁩ https://t.co/1fV4pKheNM

— Professor Francesco Del Galdo (@delgaldoFrances) May 26, 2022