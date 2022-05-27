نجاح أول عملية زراعة يدين في العالم لمريض مصاب بتصلب الجلد (شاهد)

نجح أطباء بريطانيون في إجراء أول عملية زراعة يدين في العالم لمريض مصاب بتصلّب الجلد، وقالت صحيفة الغارديان إن الرجل أصبح قادرًا بعد 5 أشهر من العملية على تحريك يديه واللعب مع كلبه واستخدامها في حاجاته اليومية البسيطة مثل فتح الزجاجات وصنبور المياه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ستيفن غالاغر، أُجبر على التوقف عن العمل بعد أن أصيب بتصلب الجلد، وهي حالة تسبب ندوبًا في الجلد والأعضاء الداخلية، مما أدى إلى انغلاق يديه في وضع قبضة اليد.

وبعد ظهور طفح جلدي غير عادي لأول مرة منذ حوالي 13 عامًا، أثرت الحالة بعد ذلك على أنفه وفمه، وبدأت أصابعه تتجعد وعانى من ألم شديد.

وخضع المريض لعملية استغرقت 12 ساعة في مستشفى ليدز التعليمي NHS Trust – وهي المرة الأولى في العالم التي يتم فيها استخدام زراعة يد لاستبدال الأيدي المتأثرة بشدة بالتصلب الجلدي.

ويأمل غالاغر (48 سنة) الآن العودة إلى العمل. وقال “بعد العملية استيقظت وكان الأمر سرياليا تماما، لأنه قبلها كان لديّ يدان، وبعد أن استيقظت من العملية كانت يداي لا تزال موجودتين، ولم أفقد أي منهما”.

وتابع “هذه الأيدي مذهلة، كل شيء حدث بسرعة كبيرة. منذ اللحظة التي استيقظت فيها من العملية يمكنني تحريكهما”.

وأمضى غالاغر حوالي 4 أسابيع في مستوصف ليدز العام بعد العملية في ديسمبر/كانون الأول 2021 ، وهو يقوم بزيارات منتظمة إلى المستشفيات في جلاسكو للعلاج الطبيعي والمراقبة، وتتحسن حالته بعد أكثر من 5 أشهر على العملية.

وختم قائلًا “لقد منحتني فرصة جديدة للحياة، ما زلت أجد الأمور صعبة الآن ولكن الأمور تتحسن كل أسبوع مع الفيزيائيين والمعالجين المهنيين، كل شيء يتحسن ببطء. الألم هو الشيء الكبير. كان الألم قبل العملية مروعًا، لكن الآن لا أشعر بأي ألم على الإطلاق”.