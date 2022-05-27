الصحة العالمية: لا ضرورة للتطعيم الجماعي ضد جدري القرود ويمكن احتواؤه في هذه الحالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عدم ضرورة التطعيم الجماعي ضد “جدري القرود” الذي بدأ بالتفشي في أجزاء عدة من العالم.

جاء ذلك على لسان سيلفي برياند مديرة التأهب للأوبئة والوقاية منها في المنظمة، في إحاطة للدول الأعضاء بالمنظمة خلال الدورة الـ75 في جمعية الصحة العالمية حول “تفشي مرض جدري القرود في بلدان عدة“.

وأشارت سيلفي إلى أن “المرض كان مستوطنًا في أكثر من 9 بلدان أفريقية، ثم بدأ بالتفشي عالميًا خلال السنوات الأخيرة”.

وقالت إن “الجهات الطبية لا ترى حاجة لبدء بحملات تطعيم شاملة”.

وأضافت سيلفي “لا نوصي خلال الوقت الراهن بحظر السفر أو تقييده”.

وقالت “نعتقد أننا إذا اتخذنا الإجراءات الصحيحة الآن يمكننا احتواؤه بسهولة”.

وقال مسؤولون في منظمة الصحة إنه لا توجد حاجة للتطعيم الشامل في الوقت الحالي، لكن الحاجة الحقيقية هي لتطعيم مخالطي المصابين أينما كان ذلك متاحًا.

وقالت روزاموند لويس رئيسة أمانة الجدري ببرنامج الطوارئ في منظمة الصحة “تتمثل أفضل الخيارات في فحص الحالات وتتبع المخالطين والعزل المنزلي”.

وسجّلت نحو 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود إصابات بالفيروس، مع وجود أكثر من 200 حالة ما بين مؤكدة أو مشتبه بها معظمها في أوربا. حسب مسؤولة في منظمة الصحة العالمية.

قائمة بالدول التي سجّلت حتى الآن حالات اشتباه أو إصابات مؤكدة:

سجّلت أستراليا، في 20 مايو/أيار، أول إصابة لمسافر كان قد عاد مؤخرًا من بريطانيا، وتم أيضًا تسجيل حالة اشتباه.

أكدت النمسا أول إصابة في 22 مايو الجاري.

اكتشفت بلجيكا حالتين في 20 مايو الجاري.

رصدت جمهورية التشيك أول حالة بها في 24 مايو الجاري.

سجّلت الدنمارك ثاني إصابة في 24 مايو بعد يوم من تسجيل الحالة الأولى.

أكدت فنلندا أول إصابة في 27 مايو.

زادت الحالات المؤكدة في فرنسا إلى خمس في 25 مايو.

سجلت ألمانيا ثلاث إصابات أولها في 20 مايو.

أكدت إيطاليا 9 حالات بحلول 26 مايو، وكانت أول إصابة في 19 من الشهر الجاري.

أبلغت هولندا عن أول حالة في 20 مايو، وأكدت منذ ذلك الحين “بضع” إصابات أخرى، دون تحديد العدد الدقيق.

أكدت البرتغال 16 إصابة جديدة في 27 مايو، ليصل العدد الإجمالي إلى 74.

سجّلت سلوفينيا أول إصابة في 24 مايو الجاري.

أكدت إسبانيا 25 حالة جديدة في 26 مايو الجاري، ليرتفع الإجمالي إلى 84 حالة.

سجّلت السويد أول إصابة في 19 مايو الجاري.

أعلنت سويسرا أول إصابة مؤكدة بها في 21 مايو الجاري.

رصدت المملكة المتحدة 14 إصابة جديدة في إنجلترا في 24 مايو، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 70.

أكدت إسرائيل أول إصابة لديها في 21 مايو الجاري.

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن الإمارات سجّلت أول إصابة في 24 مايو الجاري.

أعلنت الأرجنتين عن أول حالة مشتبه بها في 23 مايو الجاري.

سجّلت كندا 10 إصابات جديدة في 27 مايو الجاري ليصل إجمالي الإصابات فيها إلى 25.

أكدت الولايات المتحدة 9 إصابات إضافية في 7 ولايات في 26 مايو الجاري، وارتفع الإجمالي بذلك إلى 11 منذ اكتشاف أول إصابة في 18 مايو.

وتظهر أعراض المرض على هيئة حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه.

واكتشف جدري القرود أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.