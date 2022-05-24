أول دولة عربية تعلن عن حالات مشتبه في إصابتها بجدري القرود (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الاثنين، الاشتباه بثلاث إصابات بجدري القردة في المملكة، مشيرة إلى أنّ المرضى يخضعون للمراقبة الطبية بانتظار صدور النتائج النهائية للتحاليل المخبرية التي أجريت لهم.

وقال المسؤول في الوزارة معاذ المرابط في بيان إنّ “الحالات الثلاث المشتبه فيها بصحة جيدة، وتحظى بالرعاية الصحية والمراقبة الطبية، بعد إخضاعها للتحاليل الطبية اللازمة في انتظار النتائج النهائية ذات الصلة”.

وأكد المرابط أن الحالات المشتبه في إصابتها خضعت للتحاليل الطبية اللازمة و”ننتظر ظهور نتائجها عما قريب”.

وشدد على أن بلاده “لم تسجل أي حالة مؤكدة بالمرض”.

وأضاف أنّ الوزارة درّبت فرقاً صحية “للتعامل مع هذا المرض الذي لم يسبق أن اكتُشف أو سجّلت حالات إصابة به بالمملكة من قبل”.

ولم يوضح المرابط في أيّ مناطق من المملكة اكتشفت هذه الحالات المشتبه بها ولا أدلى بتفاصيل عن هويات هؤلاء الأشخاص.

وبحسب المرابط الذي يشغل منصب منسّق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة، فإنّ الوزارة “وضعت منظومة للتفاعل بشكل سريع مع الإنذار العالمي المتعلّق بجدري القردة”.

وتقوم هذه المنظومة وفق البيان على تحديد “حالات الإصابة (حالة مشتبه فيها -حالة محتملة وحالة مؤكدة)، وطريقة الرعاية الطبية، وكيفية التعامل مع مخالطيها”.

وهذا الفيروس أعراضه أقلّ شدّة من مرض الجدري الذي قُضي عليه قبل 40 عاماً، وهو متوطّن في 11 بلدا في غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى.

وفيما يستمر عدد الإصابات بجدري القردة في الارتفاع، خصوصاً في أوربا، أكّدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، وجود وضع “غير نمطي” لكنّها اعتبرت أنه يمكن “وقف” انتقال العدوى بين البشر.

وتمّ تأكيد نحو 100 إصابة حتى الآن في عشرات الدول الأوربية وأيضاً في أستراليا وكندا والولايات المتحدة.

وتتركز حاليا 67 إصابة في 9 بلدان في الاتحاد الأوربي (النمسا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والبرتغال والسويد)، بحسب المركز الأوربي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وتظهر أعراض المرض على هيئة حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه.

واكتشف جدري القرود أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.