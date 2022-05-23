تحذير طبي.. 4 أطعمة قد تؤدي إلى “العمى التام” مع مرور الوقت

كشفت أخصائية بريطانية أن النظام الغذائي يؤثر على صحة العينين لدرجة أن بعض العادات والأطعمة المضرة قد تؤدي إلى ضعف البصر وفقدانه بشكل تام لاسيما مع التقدم في العمر.

وقالت أخصائية العدسات اللاصقة شارون كوبلاند في تصريحات لصحيفة (إكسبرس) البريطانية إن هناك “أربعة أطعمة تزيد من الضمور البقعي المرتبط بالعمر والذي يمكن أن يؤدي إلى العمى التام”.

وأوضحت شارون أن “تناول كميات كبيرة من الحلوى والكربوهيدرات المكررة يمكن أن يسببا فقدان البصر”.

وأشارت إلى أن أسوأ الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة “تشمل الخبز الأبيض والمعكرونة وكذلك الأطعمة شديدة التحلية مثل الكاتشب والمشروبات الغازية”.

ولفتت إلى أن الكربوهيدرات المكررة يتم هضمها بسرعة ما يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم.

Vision loss: Four foods that can lead to 'total blindness' – expert issues grave warning https://t.co/0E52kvA9tL — USA Today Sun🗨️ (@usatodaysun21) May 21, 2022

وأكدت أن ثالث هذه الأطعمة هي اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحوم الباردة التي تؤثر بدورها على صحة العينين لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الملح.

ولفتت إلى أن تناول الكافيين هو العادة الرابعة المؤثرة على سلامة النظر ولا يجب الإكثار منه.

وتابعت “زيادة نسبة السكر في الدم يمكن أن يؤدي تلف إلى شبكية العين ما يتسبب في الضمور البقعي المرتبط بالعمر ما يؤثر على البصر ويؤدي إلى العمى”.

ويُعد الضمور البقعي المرتبط بالعمر (آيه إم دي) أحد الأمراض التي تُصيب العين ويمكن أن تشوش الرؤية المركزية.

ويعتبر هذا المرض السبب الرئيس لفقدان البصر لدى كبار السن إذ يجعل من الصعب رؤية الوجوه أو القراءة أو القيادة أو القيام بأبسط الأعمال المنزلية وقد يتطور للإصابة بالعمى التام.