تحذير طبي.. 4 أطعمة قد تؤدي إلى “العمى التام” مع مرور الوقت

كشفت أخصائية بريطانية أن النظام الغذائي يؤثر على صحة العينين لدرجة أن بعض العادات والأطعمة المضرة قد تؤدي إلى ضعف البصر وفقدانه بشكل تام لاسيما مع التقدم في العمر.

وقالت أخصائية العدسات اللاصقة شارون كوبلاند في تصريحات لصحيفة (إكسبرس) البريطانية إن هناك “أربعة أطعمة تزيد من الضمور البقعي المرتبط بالعمر والذي يمكن أن يؤدي إلى العمى التام”.

وأوضحت شارون أن “تناول كميات كبيرة من الحلوى والكربوهيدرات المكررة يمكن أن يسببا فقدان البصر”.

وأشارت إلى أن أسوأ الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة “تشمل الخبز الأبيض والمعكرونة وكذلك الأطعمة شديدة التحلية مثل الكاتشب والمشروبات الغازية”.

ولفتت إلى أن الكربوهيدرات المكررة يتم هضمها بسرعة ما يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم.

Vision loss: Four foods that can lead to 'total blindness' – expert issues grave warning https://t.co/0E52kvA9tL

— USA Today Sun🗨️ (@usatodaysun21) May 21, 2022