الأمم المتحدة: لهجة “وصمة العار” حول جدري القردة تشكل خطرًا على الصحة العامة

حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك حول فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (يونيدز) من أن لهجة وصمة العار حول فيروس جدري القرود يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العامة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الحالات التي تم تسجيلها حتى الآن في أوربا وأمريكا الشمالية وأستراليا ارتبطت بشكل أساسي بالمثليين، وترددوا على منشآت طبية.

ورغم أن نسبة كبيرة من حالات جدري القردة التي أكدتها منظمة الصحة العالمية أو السلطات الصحية الوطنية تتعلق بمثليين أو بمزدوجي الميول الجنسية، فقد أوضح برنامج يونيدز أن العدوى تنتقل عن طريق الاتصال الوثيق بشخص مريض وبالتالي “يمكن أن يصاب به الجميع”.

وقال نائب المدير التنفيذي للبرنامج (ماتيو كافاناه) إن بعض التقارير والتعليقات حول جدري القرود استخدمت عبارات وتصويرًا يمكن أن تعزز قوالب العنصرية وتفاقم الوصم.

وأكد أن “الوصم واللوم يقوضان الثقة والقدرة على المواجهة الفعالة خلال حالات التفشي”، وأضاف “الخبرة تظهر أن وصمة العار يمكن أن تعطل المواجهة القائمة على الأدلة بشكل سريع من خلال تكوين سلاسل الخوف، والتنفير من الخدمات الصحية، وإعاقة الجهود المبذولة لرصد الحالات، وتشجيع الإجراءات العقابية غير الفعالة”.

