جدري القرود.. إلى أي مدى يجب أن نقلق؟

دقّ مسؤولو الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن ارتفاع الإصابات بجدري القرود في أوربا ومناطق أخرى، وهو نوع من الإصابة الفيروسية الأكثر شيوعًا في غربي القارة الأفريقية ووسطها.

وحتى الجمعة، أكدت المنظمة العالمية نحو 80 إصابة بجدري القرود، بجانب 50 إصابة أخرى يجري التحقق منها في 11 دولة.

قال مسؤول في الصحة العامة بالولايات المتحدة للصحفيين، الجمعة، إن المخاطر على عامة الناس منخفضة في الوقت الحالي.

وتوجد سلالتان رئيسيتان، الأولى سلالة الكونغو، وهي أكثر خطورة إذ تصل نسبة الوفيات بها إلى 10%، والأخرى سلالة غرب أفريقيا ويبلغ معدل الوفيات بها نحو 1%.

#Monkeypox has so far been reported from 11 countries that normally don't have the disease. WHO is working with these countries & others to expand surveillance, and provide guidance.

There are about 80 confirmed cases, and 50 pending investigations. More likely to be reported. pic.twitter.com/YQ3pVJVNVQ

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 20, 2022