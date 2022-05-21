وسط مخاوف من سلالات جديدة.. بريطانيا تربط انتشار جدري القرود بالميول الجنسية غير الطبيعية

كشفت صحيفة الغارديان أن الحكومة البريطانية اعتمدت خطة طوارئ جديدة للتعامل مع فيروس جدري القرود بعد أن وصل عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 20 حالة رسمية.

وأضافت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف الفيروس في بريطانيا، مؤكدة أن هناك مخاوف حقيقية من وجود سلالات جديدة للفيروس.

وقالت إن حالات الإصابة بجدري القرود نادرة ولكنها ليست جديدة في بريطانيا، وإنه تم تسجيل سبع حالات في 2018 و2019 و2021، وجميعها مرتبطة بالسفر إلى نيجيريا حيث يتوطن جدري القردة.

وأوضحت الصحيفة أن فيروس جدري القرود مُدرج في القائمة الطبية على أنه “مرض معد شديد التبعات”، ولذلك تحركت السلطات البريطانية بسرعة. وقال إن مسؤولي الصحة البريطانية كشفوا أن إصابات هذا العام تبدو مختلفة لأن هذه هي أول مرة يكتشف فيها الأطباء سلالات انتقال بين أشخاص ليس لديهم سجلات خاصة بالسفر.

وكشفت سوزان هوبكنز كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن مرض جدري القرود ينتشر بشكل ملحوظ بين “المثليين ومزدوجي الميول الجنسية” في كل من المملكة المتحدة وأوربا.

وقالت في تصريحات نشرتها، الجمعة، صحيفة “ديلي ميل” إنه “تم تسجيل نسبة ملحوظة من الحالات الحديثة لمرضى جدري القرود في المملكة المتحدة وأوربا بين المثليين من الذكور ومزدوجي الميول الجنسية”.

وقال البروفيسور ديفيد هيمان الزميل في برنامج الصحة العالمية بمركز تشاتام هاوس، إن جدري القرود عدوى فيروسية يتجاهلها معظم الناس.

وأضاف للغارديان أن هناك نوعين من هذا الفيروس، وأن الأكثر خطورة هو سلالة وسط أفريقيا أو الكونغو.

وتشير البيانات الواردة من أفريقيا إلى وفاة حوالي 1% من المصابين. في حين أن القلق يظل قائما بشأن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وشددت الصحيفة على أن الزيادات المسجلة في عدد المصابين على الصعيد العالمي، دفعت كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة إلى إرسال مشورة فورية إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية عبر نظام التنبيه المركزي التابع لهيئة الخدمات الصحية البريطانية.

ودعت مقدمي الرعاية الصحية إلى التأكد من أن لديهم معدات الوقاية الشخصية الكافية لتقييم وعلاج المرضى، ولاحظت أن لقاح الجدري إيمفانكس/ Imvanex، يوفر بعض الحماية ضد جدري القرود إذا تم إعطاؤه بعد فترة وجيزة من الإصابة.

ويتم تقديم اللقاح بالفعل للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمخالطين للحالات المعرضة لخطر الإصابة بالعدوى، وقامت وزارة الصحة البريطانية بتأمين آلاف الجرعات في حالة تفشي المرض.

وسلط التنبيه الضوء على أن الإصابات المسجلة كانت وسط الرجال الذين لديهم ميول جنسية غير طبيعية، مما يشير إلى انتشار الفيروس وسط الشبكات الجنسية غير الطبيعية.

ويندفع خبراء الصحة العامة لاحتواء تفشي المرض، لكنهم يحذرون من التركيز على أي مجموعة معينة.

وعند سؤاله عن سبب وجود معظم الحالات في الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، حث السير علي زوملا أستاذ الأمراض المعدية والصحة الدولية في جامعة كوليدج لندن، الناسَ على تجنب أي تركيز “ضار وغير عادل ووصم مجموعة بعينها“.

وقال إن جدري القرود يمكن أن يظهر في أي مجموعة على اتصال وثيق بالأشخاص المصابين.

وقالت الدكتورة ميرا تشاند، مديرة الأمراض السريرية والناشئة في هيئة الخدمات الصحية في الولايات المتحدة، إن الجميع يجب أن يكونوا متيقظين لأعراض جدري القردة. وأكدت وجود نسبة ملحوظة من الحالات الحديثة في المملكة المتحدة وأوربا وسط الرجال المثليين وثنائيي الجنس.