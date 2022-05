جدري القرود.. 80 إصابة مؤكدة وإسبانيا تشتبه في بؤرة جديدة بحفلات للمثليين

ترجح السلطات الإسبانية أن حفلات “فخر المثليين” في جزر كناريا يمكن أن تكون بؤرة أخرى لعدوى بجدري القرود، وقالت منظمة الصحة إن هناك نحو 80 إصابة مؤكدة و50 حالة أخرى قيد الفحص والتحقق في 11 دولة.

وذكرت صحيفة (إل بايس) الإسبانية اليوم السبت استنادا إلى مصادر بالقطاع الصحي، أن نحو 80 ألف شخص من إسبانيا والعديد من البلدان الأخرى شاركوا في “ماسبالوماس برايد” الذي حضره بشكل رئيسي مثليو الجنس من الرجال في الفترة من 5 إلى 15مايو/ أيار الجاري.

وبحسب البيانات فإن رجالا من إيطاليا ومدريد وجزيرة تينيريفي المجاورة أصيبوا بالفيروس، كانوا قد شاركوا في هذه الاحتفالات.

وأغلقت السلطات مركز حمامات البخار (ساونا بارايسو) في مدريد أمس الجمعة بسبب إصابة عدة رجال هناك أيضًا.

وتم حتى الآن اكتشاف 30 حالة إصابة بمرض جدري القرود في إسبانيا، وذكرت وسائل إعلام أمس الجمعة أن هناك أيضًا 23 حالة أخرى مشتبه فيها.

عشرات الإصابات

من جانبها ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك حوالي 80 حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود و50 حالة أخرى قيد الفحص والتحقق في 11 دولة.

وفي البرتغال كتبت صحيفة بوبليكو البرتغالية عن الوضع في البرتغال أنه تم حتى الآن تأكيد 23 حالة، وسجلت ألمانيا أول إصابة بالمرض قدم صاحبها من البرتغال عبر إسبانيا، ولم يتضح بعد في أي بلد أصيب.

وبعد تسجيل أول إصابة لديها بجدري القرود، أعلنت الخدمة الطبية للجيش الألماني أن معهد الجيش للأحياء الدقيقة في ميونخ رصد بشكل قاطع تغيرات جلدية مميزة للفيروس لدى مريض.

وأعلنت وزارة الصحة بولاية فيكتوريا أن الإصابة المؤكدة بفيروس جدري القرود تعود لشخص في الثلاثينيات من العمر عاد لتوه من بريطانيا، وقالت إن هذا الشخص تم عزله بعيدًا.

ورصدت فرنسا حالة إصابة بالمرض وذكرت سلطات الصحة الوطنية أن رجلًا (عمره 29 عامًا) في منطقة “باريس الكبرى” أصيب بالفيروس من دون أن يسافر إلى دولة ينتشر فيها الفيروس.

وإضافة إلى فرنسا، تم حتى الآن رصد حالات إصابة بجدري القرود في بلجيكا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال وأستراليا. وتشمل معظم الحالات حتى الآن رجالًا كان لهم اختلاط جنسي برجال آخرين.

وفي بريطانيا، بلغ عدد الحالات المؤكدة 20 إصابة حتى أمس الجمعة، وقامت الدولة بشراء لقاحات مضادة للجدري لتوفير بعض الحماية ضد المرض.

وفي إسبانيا بلغت الحصيلة المؤكدة للإصابات 30 حالة حتى أمس الجمعة، إضافة إلى 23 حالة اشتباه أخرى بالمرض حسبما ذكرته وزارة الصحة، وتم تسجيل معظم الحالات في منطقة مدريد.

من جانبها صنفت السويد جدري القرود على أنه خطر على الشعب، بعد يوم من تسجيل أول حالة إصابة، وقالت وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية إن هذا التصنيف يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات حمائية والاستعداد لخدمات صحية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن جدري القرود ظهر بشكل متكرر في نيجيريا في السنوات الأخيرة، ومنذ عام 2017 كانت هناك 558 حالة مشتبها فيها، ومن بين تلك الحالات 241 حالة مؤكدة و8 حالات وفاة.

ومن أكثر أعراض هذا المرض شيوعا الحمى والصداع الشديد وآلام الظهر والتهاب الحلق والسعال وتورم الغدد اللمفاوية، ويعد الطفح الجلدي الذي ينتشر من الوجه إلى الجسم من الأعراض النمطية للمرض.