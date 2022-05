بحث جديد يحمل مفاجأة.. تأثير إيجابي لألعاب الفيديو على أدمغة الأطفال والمراهقين

كشفت مراجعة حديثة لدراسات الألعاب أن ألعاب الفيديو لا تحمل تأثيرًا سلبيًا على عقول الأطفال والمراهقين بل إنها قد تكون مفيدة وتطّور من مهارتهم العقلية وقدرتهم على الاستيعاب إضافة إلي تقوية الذاكرة.

وأوضحت المراجعة التي استمرت لأكثر من 10 سنوات أن المراهقين والشباب البالغين من محبي الألعاب يتفوقون على غيرهم في عدد من الوظائف المعرفية حيث كانوا أكثر قدرة على التبديل بين المهام وتقسيم انتباههم بين النماذج المتحركة وتذكر موقع الأشياء المخفية، حسبما نقلت صحيفة (ذا وول ستريت جورنال) الأمريكية.

ووجدت المراجعة أيضًا أن محبي الألعاب لديهم حجم أكبر من (المادة الرمادية) وهي الطبقة الخارجية للدماغ التي تعالج المعلومات.

وذكرت أن مشاهدة المقاطع المصورة القصيرة وسريعة الوتيرة مثل تلك الموجودة على تطبيق (تيك توك) تتسبب في تقصير فترات الانتباه.

