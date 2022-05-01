مع الحكيم.. كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان وبأقل الأسعار (فيديو)

في حوار خاص لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، أوضحت الدكتورة (تولاي أككول) أخصائية تجميل الأسنان أن الخطوة الأولى هي تحديد توقعات المريض.

وأضافت أن ذلك يتم عن طريق تحديد المشكلات من خلال النماذج المعدة بقياسات فم المريض ووضع خطط العلاج المناسبة لكل حالة، ثم عمل القياسات بمساعدة برامج تكنولوجية متطورة، وهكذا يستطيع المريض معرفة الشكل النهائي لابتسامته بعد العلاج.

وأضافت الدكتورة تولاي أنه بعد مرحلة التخطيط يتم البدء في خطة العلاج فورا، إذا لم تكن هناك حاجة إلى تقويم الأسنان. وقبل كل شيء يجب علاج اضطرابات اللثة، وإذا كان هناك نقص في الأسنان، يتم إجراء الزرع أو التدخلات الجراحية الضرورية.

وأشارت ضيفة البرنامج إلى أنه من أهم معايير التدخلات الجراحية في الأسنان هو عمر المريض فضلا عن الأمراض المزمنة، وذلك بسبب تآكل الأسنان واسترخاء عضلات الشفاه التي تحدث بمرور الوقت بسبب بعض الأمراض كالسكري ومع تقدم العمر، كما يجب مراعاة جنس المريض، لأن تركيب الأسنان يختلف بالنسبة للجنسين، فعند النساء تكون الأسنان منحنية قليلاً من الزوايا، أما عند الرجال فيكون الفم أكثر بروزًا.

كما نوهت الطبيبة إلى أن الأمر لا يتعلق بتجميل الأسنان فقط، ولكن يجب أن تكون الأسنان داعمة بشكل كافٍ للشفاه وأن يكون المظهر الجانبي جيدًا، كما يجب أن يحرص الطبيب على عدم وجود فجوات بين الأسنان وتنسيق الفجوات الموجودة مع بعضها البعض.

وأشارت أيضا إلى أنه خلال إجراءات علاج الأسنان يجب ازالة عيوب اللون ليكون الشخص قادرًا على الضحك بكل ثقة كما يجب الحفاظ على تسلسل الأسنان عند إزالة الأسنان المفقودة بالزرع.

ومن المعروف أنه لا توجد سياسة تسعير واضحة لأن طريقة العلاج تختلف باختلاف حالة المريض. ومن المعروف أيضا أن أسعار علاج الأسنان باهظة الثمن في أوربا، ولكن يمكن الحصول على هذا العلاج في تركيا وبأسعار معقولة جدًا مقابل خدمة احترافية في مدينة دنيزلي الساحرة المطلة على البحر والتي تجذب آلاف المرضى من جميع أنحاء العالم، وتمزج بين السياحة والعلاج ليحظى المريض بأفضل تجربة ووقت ممتع في آن واحد.