كورونا.. الصين تتخطى 20 ألف إصابة يوميا وتبني أكبر منشأة عزل للمصابين (فيديو)

أعلنت الصين عن تسجيل عدد قياسي من الإصابات بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تخطّى 20 ألف إصابة غالبيتها في شنغهاي حيث يتمّ التحضير لافتتاح مستشفى ميداني ضخم يتّسع لأربعين ألف سرير.

وتمكنت الصين، حيث رُصد فيروس كورونا للمرّة الأولى في العالم، حتّى مارس/آذار عام 2021 من احتواء الجائحة بواسطة تدابير شديدة الصرامة معتمدة استراتيجية “صفر كوفيد”.

غير أن المتحوّر أوميكرون قوّضت هذه الإستراتيجية مع تخطي إجمالي الإصابات اليومية الحصيلة الرسمية التي سجلت خلال الموجة الوبائية الأولى في ووهان في وسط البلاد.

أظهرت دراستان جديدتان نشرت نتائجهما، أن الأشخاص الذين لديهم مناعة هجينة -وهم الذين تلقوا اللقاح كاملا وأصيبوا بالفيروس- يتمتعون بأكبر قدر من الحماية من فيروس #كورونا.. تعرف أكثر على التفاصيل من خلال موقعنا عبر الرابط https://t.co/0tkPpx5xfI#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/0rLrgBt5gY — مع الحكيم (@m3alhakim) April 2, 2022

متحور جديد من أوميكرون

وسجّلت أكثر من 80 % من الإصابات الجديدة في شنغهاي، وهي أكبر مدينة في البلاد خاضعة لتدابير إغلاق شبه تام منذ الأسبوع الماضي.

ويتوقع أن تحوّل سلطات المدينة التي تضمّ 25 مليون نسمة مركزًا كبيرًا للمؤتمرات والمعارض إلى مستشفى ضخم بسعة 40 ألف سرير، بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية.

ومع أن غالبية الحالات المسجّلة في شنغهاي لم تظهر عليها أعراض، غير أن كلّ شخص تثبت إصابته، بما في ذلك الأطفال، يُحجر في مراكز مخصصة لهذا الغرض.

وأثارت هذه الإستراتيجية انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن الرضع يفصلون عن أهلهم إذا ما تبيّنت إصابتهم بكوفيد-19 وكان أهلهم غير مصابين بالمرض.

وفي نهاية الأسبوع، أعلنت سلطات مدينة سوجو، على بعد نحو 70 كيلومترا عن شنغهاي، عن اكتشاف نسخة متحوّرة من أوميكرون غير معروفة بعد على الصعيد الوطني أو الدولي.

ومازالت حالات الاصابة بفيروس كورونا في شنغهاي وجيلين مستمرة في الارتفاع على الرغم من إجراءات الاغلاق، مما يظهر صعوبة وقف تفشي متحور أوميكرون.

وسجلت شنغهاي 311 حالة إصابة و16 ألفا و766 حالة إصابة بدون أعراض خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجل إقليم جيلين 973 حالة إصابة و 1798 حالة إصابة بدون أعراض.