منها خضراوات وأسماك.. أطعمة قد تُتلف الكبد

يؤدي الكبد أكثر من 500 وظيفة في جسم الإنسان، ومن وظائفه الرئيسية إزالة الملوثات التي تدخل الجسم يوميًّا.

وتشمل تلك الملوثات الهواء والماء والغذاء والكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات والطفيليات، فضلا عن السموم المنتجة داخليًّا.

وقالت المختصّة في التغذية بريتاني ميشيلز لمجلة التغذية الأمريكية (إيت ذيس) إن الكبد هو العضو الأساسي المسؤول عن التخلص من السموم، ويقوم بذلك عن طريق تحويل السموم إلى مركبات يمكن للجسم التخلص منها بسهولة، كما يصفي حوالي لتر من الدم في الدقيقة.

وأشارت إلى أن كفاءة التخلص من السموم تقل عندما لا يعمل الكبد بشكل جيد، مما يزيد من الضغط على الجسم.

وأوضحت المختصّة أن الكبد يساعد أيضا على امتصاص الدهون وإخراج النفايات (بما في ذلك السموم المحولة) من الجسم عبر الجهاز الهضمي.

ووفقًا لميشيلز، فإن الطعام الذي يتناوله المرء يؤثر بشكل كبير على صحة الكبد، وأفضل وسائل سلامة الكبد هي الحد من التعرض للسموم البيئية من خلال المصادر الغذائية، وخاصة المبيدات الحشرية وثنائي الفينيل المتعدد الكلور والمعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص والزرنيخ والكادميوم.

وتقول ميشيلز للمجلة: “يرتبط التعرض لهذه السموم البيئية الثلاثة بارتفاع إنزيمات الكبد وأمراض الكبد الدهنية وخطر الإصابة بسرطان الكبد”.

الاختيارات الغذائية

وأوضحت ميشيلز أن الأطعمة الحيوانية والدهنية تحتوي على مستويات مرتفعة من ثنائي الفينيل المتعدد الكلور ومبيدات الآفات لأن هذه الملوثات مخزنة في الدهون، وتصبح أكثر تركيزًا فيها بمرور الوقت.

وبيّنت ميشيلز أن مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلور ومبيدات الآفات أيضًا، تتراكم في الأنهار والبحيرات ورواسب المناطق الساحلية ثم في الأسماك.

ومن بين الأطعمة التي تتراكم فيها هذه المركبات: الأرز والزيوت النباتية والفول السوداني وبعض الخضراوات الجذرية (مثل البطاطس) والذرة، فضلا عن المواد الحافظة (مثل بنزوات الصوديوم).

وأشارت ميشيلز إلى أن بيانات تقارير المستهلك تشير إلى الحد من تناول الأرز، وتقترح ميشيل أنه قد يكون من المفيد اختيار الألبان القليلة الدسم أو العضوية والأطعمة الكاملة بدلًا من المعالجة.

اختر السمك

ونصحت ميشيلز باختيار الأسماك بحكمة، علمًا بأنها تحتوي على مستويات عالية من ثنائي الفينيل المتعدد الكلور ومبيدات الآفات والمعادن الثقيلة.

وأوضحت أن الأسماك التجارية الشائعة التي تحتوي على نسبة عالية من مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلور ومبيدات الآفات تشمل سمك السلمون الأطلسي أو المستزرع والسمك الأزرق والباس البري المخطط والسمك المفلطح والسرطان الأزرق.

وتشمل الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق والمعادن الثقيلة الأخرى مثل الأسماك الزرقاء وسمك القرش وسمك أبوسيف والماكريل والمارلين والروفي البرتقالي وسمك القرميد وسمك التونة وسمك التونة الجاحظ.

وأوصت بإزالة الجلد وتقليل الدهون عند تحضير السمك لتقليل التعرض لهذه المكونات الضارة.

بروتين خال من الدهون

ونصحت المختصّة في التغذية في حديثها لمجلة (إيت ذيس) باختيار مصادر البروتين الحيواني الصافي، وشراء المواد العضوية عندما يكون ذلك ممكنًا لأن السموم البيئية يمكن أن تتراكم في الدهون.

وتفضل الطبيبة أن تتعرف على المزارع التي تأكل منها وأن تكون على دراية بما يُستعمل فيها من مبيدات، كما شددت على توخي الحذر من مكملات زيت السمك.

وأوصت ميشيلز بشراء زيت السمك الذي المؤكّد خلوّه من المعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص والسموم البيئية الأخرى.

وحثت على شراء زيت السمك المصنوع من السردين والأنشوجة والماكريل والبيض، وشراء العلامات التجارية التي تكشف عن مصدر الزيت.