اكتشاف 166 حالة من التهاب الكبد الغامض في أوربا

أعلن المركز الأوربي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (ECDC) اكتشاف 166 من حالات التهاب الكبد الغامض في المملكة المتحدة وأوربا.

وقال المركز الأوربي في تقريره الخميس، إن حالات عديدة شوهدت في الأطفال الأصحاء من التهاب الكبد الغامض دون معرفة السبب.

وأوضح التقرير أنه تم اكتشاف 111 حالة في المملكة المتحدة، و55 حالة في دول الاتحاد الأوربي خلال الفترة من 20 إلى 27 أبريل/ نيسان الجاري.

وأضاف أن معظم الحالات في إنجلترا، وأن المرضى كانوا مصابين أيضا بالفيروس الغدي، مشيرا إلى أن ارتفاع الحالات قد يكون مرتبطا الفيروس الغدي.

وأكد التقرير أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد سبب المرض، موصيًا بضرورة الوقاية باتباع إجراءات النظافة العامة مثل تطهير الأرضيات والحفاظ على نظافة اليدين لمنع انتقال الفيروس الغدي.

وفي 16 أبريل أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل إصابة 74 طفلًا في بريطانيا بفيروس التهاب الكبد، وقالت إن أن سببه غير معروف.

وجرى رصد الفيروس في 12 دولة على الأقل، ولوحظت أعراض مثل اليرقان والإسهال لدى الأطفال المصابين به.

والتهاب الكبد الوبائي مرض نادر في الأطفال الأصحاء. وتقول منظمة الصحة العالمية إن 17 طفلا يحتاجون إلى عمليات زرع كبد بسبب الإصابات الأخيرة، وإن أحدهم توفي.

وتم استبعاد أي صلة بين الحالات والتطعيم باللقاح المضاد لكوفيد -19.

يُذكر أن فيروس كورونا كان يطلق عليه قبل تسميته الحالية “مرض التهاب الرئة الغامض”.

الأعراض

ويتسبب التهاب الكبد في العديد من المشكلات الصحية تصل في بعض الحالات إلى الإصابة بالسرطان وفشل الكبد ولا سيما أن الكبد هو العضو المسؤول عن إزالة السموم من الجسم، ويشارك في التمثيل الغذائي، وينظّم تخثّر الدم.

وفيما يلي أعراض التهاب الكبد الواسعة النطاق التي تتداخل مع العديد من الأمراض الشائعة: