دراسة: 7 ساعات من النوم مدة مثالية لمن هم بين 38 و73 عاما

كشفت دراسة حديثة أن 7 ساعات من النوم كل ليلة تعد مدة مثالية لمن دخلوا في مرحلة منتصف العمر وحتى الشيخوخة.

ووجدت الدراسة التي أجريت على ما يقرب من 500 ألف شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 38 و73 عامًا أن كلًا من النوم المفرط والقليل جدًا يؤثر سلبًا في الأداء المعرفي والصحة العقلية.

وربطت الدراسة بين حالات القلق والاكتئاب، وعدم انتظام ساعات النوم.

وقالت البروفيسور باربرا ساهاكيان من قسم الطب النفسي في جامعة كامبريدج إن “العمليات التي تجري في دماغنا أثناء النوم مهمة جدًا للحفاظ على صحتنا الجسدية والعقلية، وكل ساعة نوم يكون لها تأثير هائل”.

وأضافت أن الحصول على قسط جيد من النوم ليلًا مهم في مراحل الحياة جميعها، ولكن بشكل خاص مع تقدم العمر، مؤكدة أن النوم لا يقل أهمية عن ممارسة الرياضة.

وتضمنت الدراسة تصوير الدماغ والبيانات الجينية لما يقرب من 40 ألف مشارك، وتعد منطقة الحُصين مركز ذاكرة الدماغ من أكثر مناطق الدماغ تأثرًا بالنوم، ومع الكثير من النوم أو القليل منه قد يصير حجم الدماغ أصغر.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين ينامون 7 ساعات في الليلة كان أداؤهم أفضل في المتوسط ​​في الاختبارات المعرفية وسرعة معالجة البيانات والانتباه البصري والذاكرة ومهارات حل المشكلات.

ولم تستطع الدراسة إثبات العلاقة بين النوم وبعض اضطرابات الدماغ، حيث تعد أنماط النوم غير العادية والأرق من الأعراض الشائعة لدى الأشخاص المصابين بالخرف.

وتابعت ساهاكيان “نحن لا نفهم حقًا لماذا قد يكون النوم لمدة أطول مشكلة؟ وتبدو الأسباب التي تجعل كبار السن يعانون من قلة النوم معقدة، وتتأثر بمزيج من التركيب الجيني وبنية أدمغتنا”.

وتميل الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من رداءة النوم يقضون وقتًا أطول في النوم أو محاولة النوم، لذا فهم يشعرون بالتعب ما يؤثر في قدراتهم العقلية.