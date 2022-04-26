مع الحكيم.. كيف تجرى زراعة الأسنان؟ (فيديو)

يعتبر فقدان الأسنان ليس فقط علامة على تقدم العمر، بل غالبا ما يشير إلى أوجه متعددة من المعاناة، مثل تغيير ملامح الوجه واختفاء الابتسامة، بالإضافة إلى صعوبات أثناء تناول الطعام والقدرة على الكلام بوضوح.

ووفقا للدكتورة (آيتشا كورت) أخصائية تجميل الأسنان في مركز (هوسبيتا دنت) في مدينة إسطنبول التركية، فأحيانا يكون الحل الوحيد لتجنب ذلك هو زراعة الأسنان. وفي وقتنا الحاضر أصبحت زراعة الأسنان من الممارسات العادية السهلة لدى المتخصصين وقد تصبح قريبا الحل الوحيد لتعويض ما فقد من الأسنان.

وتشهد تركيا انتشارا كبيرا لمراكز الأسنان الطبية التي تستقبل عددا كبيرا من المرضى القادمين من الخارج، سواء من أوربا أو من الدول العربية والآسيوية وحتى من الولايات المتحدة من أجل زراعة الأسنان.

ويعد مركز هوسبيتا دنت للأسنان من المراكز البارزة في السياحة العلاجية بفروعه المتعددة في اسطنبول، وقد أجريت العديد من عمليات زراعة الأسنان الناجحة في هذا المركز الذي يعتمد على أحدث التقنيات.

وأوضحت ضيفة برنامج (مع الحكيم) أن زراعة الأسنان هي جراحة تُستبدل من خلالها جذور الأسنان بدعامات معدنية تمهيدا لاستبدال السن التالفة أو المفقودة بسن اصطناعية تشبه الأسنان الحقيقية من حيث الشكل والكفاءة.

وأضافت أن زراعة الأسنان يمكن أن تحتوي على بعض المخاطر الصحية مثل أي جراحة أخرى، ولكن تلك المخاطر نادرة الحدوث. ومع ذلك، فإنها عندما تحدث تكون عادةً بسيطة ويُمكن علاجها بسهولة، حيث يقوم المركز بالمتابعة المستمرة لحالة المريض والتكفل بكافة المصروفات في حال حدوث أي مشكلة بعد إتمام العلاج.

ونظرًا لأن غرسات الأسنان تتطلب أكثر من إجراء، يتم عمل تقييم وفحص شامل للأسنان يتضمن التقاط صور الأشعة السينية وصور ثلاثية الأبعاد على الأسنان وعمل نماذج من الأسنان والفك.

وأخيرا أوضحت خبيرة تجميل الأسنان أن هناك بعض التعليمات التي يقدمها فريق العناية بالأسنان بشأن الامتناع عن تناول الطعام الصلب والمشروبات الساخنة بعد الجراحة لفترة لا تتجاوز أسبوعا واحدا، وتجنب التبغ وكذلك منتجات الكافيين.