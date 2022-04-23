ملعقة كبيرة من هذه البذور تكفي احتياجات جسمك يوما كاملا من “أوميغا 3” وفوائد أخرى

نشر موقع “Well+Good” الطبي تقريرًا عن بذور الشيا، وقال إنها يمكن أن تكون صغيرة الحجم، لكنها تعوض ذلك في قيمتها الغذائية، حيث تعد من أغنى المصادر النباتية لأوميغا 3.

وقالت المتخصّصة في التغذية النباتية جوليانا هيفر إن “الأحماض الدهنية أوميغا 3 مهمة لجسم الإنسان، ويجب الحصول عليها عبر نظام غذائي معتدل، لكن هذا يعتبر تحديًا لأن الحصول عليها من الغذاء أصعب من الدهون الأساسية الأخرى، حيث إن أحماض أوميغا 6 الدهنية، موجودة في كل مكان في الإمدادات الغذائية. لذلك نحن بحاجة إلى الحصول على المزيد من أوميغا 3 ومحاولة التقليل من أوميغا 6 للحصول على نسبة مثالية”.

أوضحت هيفر أن أوميغا 3 مفيدة لكل من الدماغ والقلب بسبب دعمها لوظائف القلب والأوعية الدموية، لافتة إلى أن “أحماض أوميغا 3 الدهنية تأتي في بذور الشيا على شكل حمض ألفا لينوليك [ALA]، الذي ارتبط بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتخثر، وبالتالي فهي مفيدة حقًا للقلب ونظام الدورة الدموية الكلي”.

وتعتبر المأكولات البحرية، مثل السلمون والطحالب، من المصادر الرئيسية الأخرى لأوميغا 3، ولكن من الأفضل تناولها بالإضافة إلى مصدر لحمض ألفا لينوليك من أوميغا 3 لاحتوائه على دهون طويلة السلسلة من الأحماض المعروفة باسم DHA وEPA”.

فوائد أخرى

ويقول الموقع إنه على الرغم من أن ما ذكر بخصوص بذور الشيا يعد سببا كافيًا لوضعها على أرفف مخازن معظم الناس، فإن أوميغا 3 ليست سوى البداية عندما يتعلق الأمر بفوائد بذور الشيا.

ويضيف أن “حجم الحصة من بذور الشيا، حوالي ملعقتين كبيرتين، تحتويان على حوالي 140 سعرة حرارية و4 غرامات من البروتين و11 غرامًا من الألياف و7 غرامات من الدهون غير المشبعة، و18% من الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم والمعادن النادرة بما في ذلك الزنك والنحاس، وفقًا لكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد.

وبغض النظر عن كونها مصدرًا جيدًا للأحماض الدهنية ALA، فإن بذور الشيا توفر البروتين والأحماض الأمينية والكثير من المغذيات النباتية المقاومة للالتهابات.

وفيما يتعلق بالمغذيات النباتية، تؤكد المتخصّصة هيفر أن بذور الشيا غنية بالفلافونويد والتوكوفيرول والكاروتينات والمركبات الفينولية. وتقول “هذا على الأرجح هو المسؤول عن خصائصها القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة”.

كما تحتوي بذور الشيا على العديد من المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم التي تدعم صحة العظام بالإضافة إلى الزنك. كما أنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان يمكن أن تعزز صحة الأمعاء، وانخفاض نسبة الكوليسترول في الدم، وانخفاض نسبة السكر في الدم.

بعض السلبيات

رغم أن هذه البذور ممتازة للشعور بالشبع، وغنية بأوميغا 3 والأملاح المعدنية، فإن بعض المتخصّصين في التغذية يحذرون من أنها قد تسبب لبعض المرضى مشاكل في البطن عند استهلاكها بكميات زائدة عن الحد.

وتقول المتخصّصة في التغذية والحمية ألكسندرا ريتيون “إن بذور الشيا غنية بالألياف، وعندما تختلط مع الماء داخل الجسم فإنها تصبح لزجة وتتخمر، وهو ما يؤدي إلى الشعور بانتفاخ البطن”.