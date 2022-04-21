العلاج بالماء والتبريد.. تطور مذهل في مجال العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل (فيديو)

ظهرت مؤخرا تقنيات حديثة جعلت العلاج الطبيعي أكثر فعالية وأسرع في التأهيل والعلاج، ومنها العلاج المائي والعلاج بالتبريد، ويختلف استخدام كل منها اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على هدف العلاج ومدة الممارسة.

ووفقا للمختصّة في العلاج الطبيعي (أيلين باتريشا أرلوس) رئيسة قسم العلاج الطبيعي في مركز دوك الطبي للعظام في قطر، ضيفة برنامج “مع الحكيم”، فإن مجال العلاج الطبيعي يشهد تطورا كبيرا على صعيد استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز كونه وسيلة علاجية ضرورية لإعادة التأهيل بعد العمليات وللتخلص من آلام العظام والمفاصل وتحسين حالات خلل الوظائف الحركية المزمنة.

العلاج المائي (Hydrotherapy)

يعتمد هذا النوع من العلاج على تقنيات متطورة لعلاج الخلل الوظيفي في المفاصل بعد العمليات الجراحية، وعلاج آلام المفاصل بالتمارين المائية وتخفيف إجهاد العضلات بالماء البارد أو الساخن.

وقد يكون العلاج المائي ملائمًا أيضًا لعلاج مشكلات الجلد المؤقتة مثل الحروق والتقرحات، أو للحالات المزمنة مثل التهاب المفاصل والألم العضلي الليفي، وفقا لضيفة الحلقة.

ووفقًا للمختصّة في العلاج الطبيعي، يتم استخدام الماء الساخن أو البارد خلال عملية المعالجة المائية مع اختلاف ضغط وتدفق المياه ونوع التمارين والممارسات التي يؤديها المريض بحسب حالته ولتخفيف الأعراض الجسدية والنفسية.

ويقدم العلاج المائي مجموعة من الفوائد تشمل تقليل إشارات الألم وراحة العضلات وزيادة تدفق الدم وتخفيف الألم في المنطقة المصابة، فضلا عن تقليل أعراض التهاب المفاصل وتحسين الصحة النفسية وتخفيف توتر العضلات مع تعزيز حالة الاسترخاء الذهني.

والعلاج المائي يستخدمه الرياضيون بشكل خاص، إذ يوفر للاعب التعافي السريع من التدريبات الشاقة وتجنب ظهور آلام العضلات المتأخرة.

العلاج بالتبريد (Cryotherapy)

وهو أي علاج يتضمن استخدام درجات حرارة متجمدة أو شبه متجمدة، ووفقًا لضيفة البرنامج فهو علاج بديل وآمن ووقائي للعديد من الأمراض رغم كونه مزعجًا لبعض الأشخاص.

وأوضحت أن عملية العلاج بالتبريد تتم عن طريق الجلوس في حجرة متجمدة تصل درجة حرارتها إلى 140 درجة تحت الصفر لمدة تتراوح من 3 و5 دقائق.

وتشير الدراسات الأولية إلى أن العلاج بالتبريد يقدم بعض الفوائد من بينها علاج آلام العضلات، فضلا عن علاج بعض اضطرابات المفاصل، كما يعزز أيضًا التئام الجروح الرياضية بشكل أسرع والتعافي السريع بعد التدريبات الشاقة الطويلة الأمد.