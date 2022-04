“مع الحكيم”.. دراسة تربط بين فيتامين “سي” ومكافحة القلق والاكتئاب (فيديو)

أفادت دراسة أمريكية حديثة أن الانتظام في تناول جرعات فيتامين “ج” (أو فيتامين سي) -وهو أحد مضادات الأكسدة المعروفة- يساهم بصورة كبيرة في مكافحة القلق والتوتر والاكتئاب فضلًا عن التعب وتغير الحالات المزاجية.

وعكف الباحثون خلال الدراسة -التي أجريت في كلية الطب بجامعة واشنطن- على دراسة آثار تناول مكملات غذائية غنية بفيتامين سي عن طريق الفم بين 42 طالبًا، ووجد الفريق البحثى أن تناول فيتامين سي يقلل من مستويات القلق ويؤدي إلى زيادة تركيز الفيتامين في الدم مقارنة بالعلاجات الوهمية.

وقال الفريق إن النتائج تقدم دليلًا على أن هذا الفيتامين يلعب دورًا علاجيًا مهمًا في محاربة الشعور بالقلق إضافة إلى إمكانية استخدام مضادات الأكسدة في الوقاية من القلق أو الحد منه.

ويشير ذلك إلى أن النظام الغذائي الغني بفيتامين سي قد يكون مساعدًا فعالًا للعلاج الطبي والنفسي من القلق وتحسين الأداء الأكاديمي.

