دراسة: تناول الأطعمة المصنعة ليلا يسبب أضرارا لمرضى السكر (فيديو)

قالت دراسة أجراها علماء فى جامعة (هاربين) الصينية إن تناول الأطعمة المصنعة في أوقات معينة، خاصة في فترة الليل، يمكن أن يسبب أضرارا كبيرة على مرضى السكري.

وأظهرت الدراسة أن الوقت الذي يأكل فيه مرضى السكري أطعمة معينة قد يكون مهمًا لصحتهم بقدر أهمية كمية الغذاء والسعرات الحرارية.

وكشفت الدراسة أن تناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة والمعالجة ليلا قد يساعد مرضى السكري على العيش لفترة أطول.

كما أن تناول الكربوهيدرات في وقت مبكر من اليوم مرتبط بتحسين صحة القلب.

وقال العلماء إن تحسن الحالة الصحية لمرضى السكري عند تناول أطعمة معينة في أوقات مختلفة من اليوم يرجع إلى تماشي أوقات الوجبات مع الساعة البيولوجية- وهي عملية داخلية طبيعية تنظم دورة النوم والاستيقاظ وتتكرر كل 24 ساعة.

وقام العلماء بتحليل بيانات نحو 5 آلاف مصاب بداء السكري تناولوا البطاطس أو الخضروات النشوية في الصباح، والحبوب الكاملة في فترة ما بعد الظهر، والخضروات الداكنة مثل البروكلي والحليب في المساء.

وأشارت النتائج إلى أن المشاركين كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب من أولئك الذين تناولوا الكثير من اللحوم المصنعة في المساء.