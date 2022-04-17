بسبب السالمونيلا.. تحركات دولية وعربية ضد شوكولاتة كيندر (فيديو)

شهدت دول عربية وأخرى في أنحاء مختلفة من العالم تحركات وإجراءات ضد شوكولاتة شهيرة للأطفال، بعد تقارير تربط بينها وبين أزمة صحية في بريطانيا أدت إلى تسمم غذائي لـ63 شخصًا بعد تفشي بكتيريا السالمونيلا.

وسحبت بلدان عديدة شيكولاتة (كيندر) للأطفال منها دول الخليج العربي ومصر والأردن والمغرب ودول أوربية عدة.

جاء ذلك بعد بيان من وكالة سلامة الغذاء البلجيكية بإيقاف العمل في مصنع شوكولاتة “كيندر” لتسبب بعض المنتجات المصنوعة فيه بالسالمونيلا.

واتهمت الهيئة البلجيكية شركة فيريرو العملاقة في مجال الصناعات الغذائية بتقديم “معلومات غير كافية”.

من جانبها، صرحت المجموعة الإيطالية العملاقة بوجود “أزمة” في مصنع تابع لها يُنتج شوكولاتة “كيندر” في بلجيكا.

كما أعربت المجموعة الإيطالية عن أسفها الشديد لجميع المستهلكين والشركاء، وأكدت حرصها على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على ثقة المستهلكين.

إلا أن وكالة سلامة الغذاء البلجيكية أكدت أنها ستتابع عن كثب الخطوات المتخذة من شركة فيريرو ولن تسمح بإعادة فتح المصنع إلا بعد التأكد من تطبيق المؤسسة لكل قواعد السلامة الغذائية.

وفي بيان آخر، أوضحت الهيئة أن هذا السحب يشمل كل المنتجات من نوع +Kinder Surprise و+Kinder Surprise Maxi و+Kinder Mini Eggs و+Schoko-bons، بصرف النظر عن المنتجات أو تاريخ انتهاء صلاحيتها.

ما هي السالمونيلا؟

السالمونيلا هي بكتيريا عصوية سالبة غرام يتراوح قطرها بين 0.7 و1.5 ميكرون، وطولها من 2 إلى 5 ميكرونات، وهي لاهوائية اختيارية (Facultative anaerobe)، أي قادرة على توليد الطاقة في وجود الأكسجين “هوائيًّا” عندما يكون متوفرًا، أو في غياب الأوكسجين “لا هوائيًّا”.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن السالمونيلا وحدها تؤثر على ما يقرب من 1.4 مليون شخص كل عام في البلاد، حيث يوجد نحو 16 ألف حالة دخول إلى المستشفيات وأكثر من 500 وفاة سنويًّا.

وتُعد السالمونيلا أحد 4 أسباب عالمية رئيسية لأمراض الإسهال، ويُعد وجودها في الغذاء أو الماء سببًا رئيسيًّا في منع تداول الأغذية أو سحبها من الأسواق (يُعد الغذاء حال احتوائه على السالمونيلا غير صالح للاستهلاك الآدمي).

وتوجد السالمونيلا في كل من الحيوانات ذات الدم الحار والدم البارد، وهذه الكائنات موجودة في الغالب على قشور البيض الخام في الطيور أو الدواجن واللحوم الحمراء، وفقًا لمنظمة المجتمع العلمي العربي.