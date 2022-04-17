أطعمة تثير نوبات الربو تجنب تناولها في رمضان

مع صيام رمضان تكثر الأسئلة حول مرض الربو، وكيفية الصيام بأمان وإن كانت هناك أكلات مفيدة لمرضى الربو، وأخرى من الأفضل تجنبها أو التقليل منها.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور حسان الصواف استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، أنه نادرا ما تسبب الأطعمة نوبة ربو، لكن هناك بعض أعراض رد الفعل التحسسي الشديد لبعض الأطعمة والتي يمكن أن تحاكي أعراض الربو.

وفسر الصواف ذلك بأن أي رد فعل غير طبيعي تجاه الطعام يمكن أن يبدأ أزمة الربو، وذلك بسبب تفاعل الجهاز المناعي مع البروتينات الموجودة في الأطعمة، ومن أكثر الأطعمة شيوعًا المرتبطة بأعراض الحساسية هي التوابل والطعام الحار والأطعمة المخللة.

ويؤدي الربو إلى الصفير أثناء النوم وقصر النفس وضيق الصدر والسعال. ويعد الربو من الأمراض المزمنة التي تحتاج رعاية خاصة، وحرصا من المريض نفسه حتى يتجنب أزمة الربو.

وأشار الدكتور حسان إلى أن الصيام لا يؤثر على مرضى الربو، ويمكن لأصحاب الحالات الصعبة تنظيم مواعيد الأدوية في وقت الإفطار من المغرب إلى الفجر.

وقال الصواف: إن الصيام لا علاقة له بمرض الربو، إلا أن مريض الربو قد يستفيد من انخفاض حدة الأنشطة في نهار رمضان بسبب الصيام، ما يؤدي إلى قضاء أوقات راحة واسترخاء أطول بعيدا عن مثيرات الربو كالغبار وتقليل عدد الأزمات.

وبالنسبة لمعظم الناس، فإن الأعراض المعتادة لحساسية الطعام هي الطفح الجلدي والغثيان والقيء والإسهال، أما مرضى الربو، فقد تؤدي حساسية الطعام لديهم إلى ظهور الأعراض السابقة يليها نوبة الربو يليها السعال والصفير.

وإذا لم يتم علاجها بسرعة، فقد ينتج عن ذلك الحساسية المفرطة وهي عبارة عن تورم الحلق وانسداد مجرى الهواء، لذا نصح الصواف بتجنب محفزات الطعام السابق ذكرها والسؤال عن كيفية تحضير الأطعمة عند تناول الطعام بالخارج.