إصابات قياسية وتصاعد التوتر في شنغهاي.. الصين تفرض قيودًا جديدة لمواجهة كورونا

سجل مركز شنغهاي المالي الصيني رقما قياسيا جديدا في إصابات فيروس كورونا المصحوبة بأعراض، اليوم السبت، وفرضت السلطات هناك عمليات إغلاق جديدة.

فقد أعلنت المنطقة الاقتصادية بمطار تشنغتشو، وهي منطقة صناعية في مقاطعة خنان بوسط البلاد أمس الجمعة، إغلاقًا لمدة 14 يومًا يتم تعديله وفقًا للوضع الوبائي.

وجاء هذا الإعلان في وقت قالت فيه سلطات مدينة شيان بشمال غرب البلاد إنها ستفرض إغلاقًا جزئيًّا مؤقّتًا على سكانها البالغ عددهم 13 مليونًا، بعد تسجيل عشرات الإصابات هذا الشهر.

وتسلّط القيود الجديدة الضوء على الاضطرابات الواسعة في سلسلة التوريد التي من المحتمل أن تؤدي إلى تأخير شحنات من الشركات بما في ذلك أبل، ويقول الاقتصاديون إن هذه القيود ستؤثر في معدل النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام.

وخفض البنك المركزي الصيني مساء الجمعة مقدار السيولة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها احتياطيًّا، في خطوة لدعم النمو المتباطئ بشكل حاد.

وسجلت شنغهاي، التي كانت مركز أحدث تفشّ للمرض في الصين، اليوم السبت، 3 آلاف و590 إصابة مصحوبة بأعراض، و19 ألف و923 إصابة من دون أعراض يوم الجمعة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن البر الرئيسي سجل 24 ألفا و791 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة منها 3 آلاف و896 إصابة مصحوبة بأعراض و20 ألفا و895 من دون أعراض.

وتركزت معظم الحالات في المركز المالي شنغهاي وهو مركز تفشي الإصابات الحالية في الصين، في وقت فرضت فيه قيود صحيّة جديدة بالصين وتصاعد التوتر في شنغهاي.

This is what happens when you allow your government to take control! Riots and looting in #Shanghai, people have difficulty accessing food and medicine due to the confinement decreed by the Chinese government. All normal and fine. #PeakEverything #NoTime #Corona #COVID19 #China pic.twitter.com/qiRK06eoOw

— Protest News (@ProtestNews_EN) April 10, 2022