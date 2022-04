دراسة أمريكية: ثلثا ثمرة “أفوكادو” أسبوعيا تحمي من أمراض القلب

كشفت دراسة حديثة أن تناول فاكهة الأفوكادو يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى الرجال والنساء، وتُعد بديلًا صحيًّا للعديد من الأطعمة مثل الزبدة والجبن واللحوم المصنعة.

وتُعد أمراض القلب والأوعية الدموية أحد أسباب الوفاة الرئيسية في مختلف أنحاء العالم، حيث تودي بحياة نحو 18 مليون شخص كل عام، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأكدت دراسة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن تناول حصّتين من الأفوكادو -أي ما يعادل ثلثي ثمرة- أسبوعيًّا يقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 21%.

Additional research shows that consuming heart-healthful sources of fat, like avocados or nuts, is associated with a reduced risk for cardiovascular disease: https://t.co/LPoGXMcwpu #CardioTwitter @JAHA_AHA @HarvardHSPH @NIDDKgov @theNCI pic.twitter.com/08TSsaRh83

— NIH NHLBI (@nih_nhlbi) April 5, 2022