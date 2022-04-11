كم مرة يجب علينا غسل شعرنا في الأسبوع؟ وما الطريقة الأفضل؟

تختلف طريقة غسل الشعر من شخص لآخر بناء على ملمسه ونمطه وأسلوب الحياة، وتؤثر هذه العوامل في أنواع الأشياء جميعها بما في ذلك عدد المرات التي يجب أن يغسل فيها الشعر والمنتجات التي تستخدم.

وأظهرت دراسة بريطانية جديدة أنه في المتوسط، يغسل البريطانيون شعرهم كل 2-3 أيام، ويقول الخبراء إن هذا معدل مرتفع، وقد يسبب القشرة وتساقط الشعر.

وقال الخبراء إن الإفراط في استخدام منتجات الشعر يمكن أن يجفف شعرك، ويسبب ضررًا كبيرًا عن طريق سد المسام وتقليل كمية الزيت الطبيعي المنتج، كما أضافوا أن غسل الشعر بالشامبو في كثير من الأحيان يمكن أن يؤدي إلى ظهور خيوط مجففة وهشة، مما يؤدي إلى إعاقة نمو الشعر.

كم مرة يجب أن تغسل المرأة شعرها؟

مع 156 ألف عملية بحث على غوغل سنويًا، فإن عدد المرات التي يجب أن تغسل فيها النساء شعورهن هو الموضوع الأكثر إرباكًا عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر.

وقال المختص بنظافة الشعر عباس كناني، في موقع “كيمست كليك” إنه “بإمكان معظم الناس أن يقضوا يومين إلى 3 أيام دون غسل شعرهم، ولكن في حال كانت فروة الرأس تفرز دهونًا زائدة، فقد تحتاج المرأة إلى الغسيل كل يوم إلى يومين. أولئك الذين لديهم شعر خفيف أو أملس هم أكثر عرضة للشعر الدهني”.

ووفقًا لكناني فإن الشعر الرقيق والمستقيم يفتقر إلى الملمس، مما يسمح للزيت بتغطية خيوط الشعر. أما شعر “الأفرو” فيجب غسله بمعدل أقل، حوالي مرة إلى مرتين في الأسبوع، لأن الشعر الأفريقي عرضة للتلف من الجفاف. والزيت ضروري للحفاظ على نعومة الشعر وتجعده.

وقال إنه “بعد التمرين الذي ينتج عنه العرق، يجب أن تغسل شعرك لتحافظ على نظافته. الأمر نفسه ينطبق على الأنشطة البدنية الأخرى التي تسببت في اتساخ شعرك. ومع ذلك، لتجنب تلف الشعر، يجب تجنب استخدام الشامبو مع كل غسلة واستخدام الماء بمفرده”.

كم مرة يجب على الرجال غسل شعرهم؟

يشعر الرجال أيضًا بالخداع بشأن عدد المرات التي يجب أن يغسلوا فيها شعرهم، مع مخاوف إضافية مثل تساقط الشعر المبكر، لكن السؤال هل تنطبق القواعد نفسها على الرجال؟

وينصح خبير موقع “كيمست كليك” الرجال بغسل الشعر مرتين إلى 4 مرات في الأسبوع، مع الإشارة إلى أن استخدام منتجات الشعر، التي قد تسد المسامات وتقلل من كمية الزيت المنتج، تؤدي إلى جفاف الشعر وتلفه.

وأشار إلى أن “غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر لن يسهم في الصلع”.

كم مرة يجب على المصابين بقشرة الرأس غسل شعرهم؟

وقال كناني إن الإكثار من غسل الشعر قد يفاقم القشرة، ورغم ذلك فإن عدم الغسل يمكن أن يسبب حكة في فروة الرأس، مما قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم قشرة الرأس.

وقال كناني “أنصح استخدام شامبو طبي مضاد للقشرة 2-3 مرات في الأسبوع وغسل شعرك بالماء 2-3 أيام في الأسبوع للتخلص من القشرة.”