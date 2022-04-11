بينها ساعة “ذهبية”.. إليك أفضل الأوقات لممارسة الرياضة في رمضان (فيديو)

قد يتخوف بعض الناس من ممارسة الرياضة تجنبًا للعطش أثناء الصوم، وقد يعجز الرياضيون عن التحكم في نظامهم الغذائي مع العزائم والعادات غير الصحية في رمضان.

لكن اختصاصية التغذية العلاجية في مركز ماربل في قطر ميرنا مهنا -ضيفة برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر- أوضحت أنه على عكس الشائع فإن شهر رمضان يعد فرصة هامة للتخلص من العديد من المشاكل الصحية الناتجة عن كثرة الطعام وعدم انتظام الوجبات، وأنه فرصة أيضا لإنقاص الوزن.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أنه على الرغم من أنه قد يفقد بعض الناس الوزن بسبب الصيام فترات طويلة ونقص السعرات الحرارية خلال شهر رمضان، فإن عادات الأكل الخاطئة والعزائم والحاجة إلى تناول الطعام الحلو قد تؤدي إلى زيادة الوزن.

ولذلك نصحت ميرنا بتناول كميات قليلة من الطعام والابتعاد عن الأطعمة الدهنية والمقليات.

وفيما يتعلق بالرياضة فقد أشارت ضيفة الحلقة إلى أنه لا ينبغي ممارسة الرياضة بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة. ونصحت بممارسة الرياضة قبل الإفطار مباشرة -وهي الساعة الذهبية- أو بعد ساعتين على الأقل من تناول الوجبة لضمان إفراغ المعدة.

لكنها شددت على تجنب تمارين الأحمال والمقاومة الشاقة، ونصحت بساعة على الأكثر من المشي الخفيف المعتدل أو السباحة، كما حذرت من ممارسة الرياضة في بداية الصيام وذلك لتجنب فقد السوائل في بداية النهار والحفاظ على الكتلة العضلية للجسم.

وأضافت أنه بعد السحور، ينصح بالمشي في المنزل فترة وتجنب النوم مباشرة بعد تناول الطعام، وعند النوم يفضل رفع الرأس والجزء الأعلى من الجسم لمنع ارتداد محتويات المعدة إلى المريء والتسبب في الارتجاع.