مع الحكيم.. ممارسة الرياضة مفيدة للصحة العقلية وطرد الاكتئاب (فيديو)

ذكر تقرير نشرته مجلة (نوابول) أن ممارسة الرياضة تحدث تغييرات مفيدة في الدماغ، بما في ذلك إنتاج خلايا دماغية جديدة يمكن أن تساعد على تخفيف الاكتئاب.

وأشار التقرير إلى أن نتائج بحث حديث أفادت أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يتمتعون بحياة أطول وصحة أفضل، ليس من الناحية الجسمانية وحسب بل من ناحية الصحة العقلية أيضا.

ووجد الباحثون أن التمرينات الرياضية لا تؤثر فقط على العضلات والقلب والأوعية الدموية، بل تؤثر أيضا على كل جزء من أجزاء الجسم تقريبًا، من الجهاز المناعي إلى الدماغ إلى أنظمة الطاقة داخل خلايا الجسم.

كما تساعد ممارسة الرياضة على الحماية من الخرف والزهايمر مع تقدم العمر. فضلا عن أن لها تأثيرات عميقة على بنية الدماغ نفسها، وخاصة في المناطق الأكثر تضررًا من الاكتئاب والفصام.

كما توفر ممارسة الرياضة فوائد أخرى للصحة العقلية مثل التركيز والشعور بالإنجاز والتحفيز وذلك عن طريق التدريبات البسيطة، مثل المشي اليومي.

صحة الجسم من صحة الدماغ وحيويتها ومن أجل حفظ الدماغ من أي خلل يجب اتباع هذه النصائح.#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/MquU7UiIfF — مع الحكيم (@m3alhakim) February 27, 2022

وخلص الباحثون إلى أن التمرينات الرياضية فعالة بشكل واضح على قدم المساواة مع الأدوية المضادة للاكتئاب.

وتتمثل أهمية هذه النتائج في أن الأدوية المضادة للاكتئاب عادةً ما تستغرق عدة أسابيع أو شهور لإظهار تأثيرها الكامل، على عكس ممارسة الرياضة والتي يمكن أن تحسن المزاج بشكل فوري.

وأضاف الباحثون أن التمارين الرياضية يمكن أن تتصدى لبعض الآثار الجانبية الضارة لمضادات الاكتئاب، مثل زيادة الوزن.

وأوضح العلماء أن التمارين الرياضية تنشط الدماغ وكذلك الجسم، إذ تؤدي التمارين البدنية إلى إطلاق بروتين يعرف باسم عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ، وهو أحد الجزيئات الرئيسية التي تشجع على نمو خلايا دماغية جديدة في الحُصين، وهي منطقة دماغية مهمة في الذاكرة والتعلم.

كما أن النشاط البدني يخفف أيضًا من استجابة الجسم للتوتر ويقلل الالتهاب، وكلاهما يمكن أن يساعد في تحسين صحة الدماغ لدى الأشخاص المصابين بأمراض عقلية.