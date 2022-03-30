“مع الحكيم”.. هل جراحات تجميل الأنف وتجديد شباب الوجه وشد البطن مقلقة أم آمنة؟ (فيديو)

قال استشاري جراحات التجميل والترميم لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر إن جراحات التجميل والترميم لا تهدف إلى الحصول على مظهر جديد فقط.

وأضاف الدكتور بكير ظافر عقاد استشاري الجراحات التجميلية والترميمية في مستشفى إيغا ميد، والتي تعد واحدة من كبريات مستشفيات إسطنبول، أن هدف الكثير من العمليات التجميلية يكون لإصلاح هياكل غير طبيعية في الجسم الناجمة عن عيوب بالولادة أو تشوهات أو حوادث أو أورام، ومن ثم إعادة بنائها.

وأشار الدكتور بكير إلى أن الجراحة التجميلية أو الترميمية تخدم المرضى على نطاق واسع وتكون مهمتها تصحيح الوظيفة والمظهر وتحسينهما في الوقت نفسه.

وأوضح أن من أهم تلك الجراحات تجميل الأنف وتجديد شباب الوجه وشد البطن ونحت الجسم بعد فقدان الوزن، وقد تجرى الجراحة لأجزاء مشوّهة من الجسم لاستعادة الوظيفة والشكل.

ومن أهم العمليات المنتشرة في الوقت الحالي عمليات تجميل الأنف، فعلى حسب قول الدكتور بكير إن “الأنف معبد الوجه”، فعادة ما ينظر الشخص إلى الأنف قبل النظر إلى ملامح الوجه الأخرى.

وأشار بكير إلى أن عمليات تجميل الأنف من أسرع العمليات وأسهلها حيث تتم العملية في يوم واحد، ثم يعود المريض إلى حياته اليومية.

شاهد الفرق بين الجراحات التجميلية و الترميمية وأكثر الجراحات التي تلقى اقبال من الناس، وهل تؤثر على وظائف الجسم بشكل أو بآخر ؟

– مع د. بكير ظفر عقاد استشاري الجراحات البلاستيكية والترميمية للجسم – مستشفى إيغا ميد التركية.

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وأوضح أنه في هذه الجراحة يتم تركيب بعض الدعامات التي يستطيع من خلالها التنفّس، وتتم إزالة هذه الدعامات بعد أسبوع واحد، وبعدها يتم وضع بعض اللاصقات لبضعة أيام حتى يصل الأنف إلى شكله الجديد.

كما صارت جراحات شفط الدهون وشد الجلد معروفة ومنتشرة بفضل تطوّر استخدام التقنيات الحديثة لصنع أجهزة تجعل هذه العملية أكثر فاعلية وأكثر أمانًا.

وأضاف الدكتور بكير أن عمليات شفط الدهون شهدت تطورًا كبيرًا منذ أوائل القرن الماضي حتى وصلت الآن إلى معدلات نجاح كبيرة وأمان، موضحًا أن عملية شفط الدهون بدأت بالعمليات اليدوية ثم الليزر ثم الموجات فوق الصوتية.

وأخيرًا نصح الدكتور بكير بعدم الخضوع لتأثيرات المجتمع والصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، فلا بد أن يتصالح الشخص مع نفسه، ويتخلّص من أي مشاكل نفسية قبل اتخاذ قرار إجراء جراحة تجميلية.

وأشار ضيف (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر إلى أن تركيا صارت إحدى الدول الرائدة في مجال جراحات التجميل خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف أن الإحصاءات الصادرة عن الجمعية الدولية لجراحات التجميل تفيد بزيادة معدلات الإقبال على الجراحة التجميلية في تركيا بمختلف أنواعها.

وقال إن انخفاض أسعار الجراحات الترميمية والتجميلية في تركيا أسهم في رواج هذا المجال الطبي، لكن أكد أن هناك أسبابًا أخرى أسهمت في زيادة معدلات الطلب وجذب آلاف المرضى سنويًا من مختلف بلاد العالم.