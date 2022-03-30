بين الاختيار والاضطرار.. متى تلجأ إلى عمليات تجميل الأسنان؟ الإجابة مع الحكيم (فيديو)

قالت أخصائية تجميل الأسنان التركية “تولاي أككول” إن عمليات تقويم الأسنان تتم إما لمعالجة انحرافات الأسنان وتشوهاتها، أو عملية استباقية لضمان نمو الأسنان بطريقة سليمة، وعدم تعرّضها للتشوهات لاحقًا.

وأشارت ضيفة برنامج “مع الحكيم” على شاشة الجزيرة مباشر، إلى أن تقويم الأسنان وتجميلها من التخصصات التي جعلت المدن التركية مقصدًا لزوار السياحة العلاجية في الآونة الأخيرة، ولا سيما من منطقة الخليج العربي الذين يسافرون خصيصًا من أجل إجراء تقويم الأسنان بتكلفة منخفضة، وجودة عالية مقارنة بغيرها من الدول بالإضافة إلى الخبرات التركية المتراكمة.

وأوضحت أنه مع تطوّر التقنيات الحديثة والمواد المستخدمة في تقويم الأسنان وتجميلها صارت هناك خيارات متعددة من تقنيات تقويم الأسنان، كالتقويم المعدني التقليدي الأمامي وتقويم الأسنان الخزفي أو التقويم الشفاف المتحرّك الذي يستطيع المريض خلعه وتركيبه بنفسه، فضلًا عن التقويم الداخلي غير المرئي.

ولفتت الطبيبة إلى أن زراعة الأسنان لا تقتصر فقط على مدينة إسطنبول وحدها، فهناك العديد من الخيارات الأخرى في المدن التركية جميعها كمدينة دنيزلي الساحرة المطلّة على البحر، والتي تمزج بين السياحة والعلاج ليحظى المريض بأفضل تجربة ووقت ممتع في آن واحد.

وبسؤال ضيفة البرنامج عن ضرورة الخضوع لعمليات تجميل الأسنان أو الحصول على التقويمات المختلفة، أوضحت أن الأسنان الطبيعية دائمًا أفضل، وعادة ما يرشّح الطبيب الاحتفاظ بالأسنان الأساسية وتركيب التقويم للحصول على مظهر متناسق، أو تركيب الشرائح والعدسات على الأسنان دون خلعها.

ولكن هناك بعض الحالات التي تستدعي خضوع المريض لعمليات زراعة الأسنان كالتعرّض لحادث أو تشوّهات الأسنان التي تحدث فروقًا كبيرة بين الأسنان، ففي هذه الحالة يجب زرع بعض الأسنان لسد هذه الفراغات والحصول على مظهر مناسب.

وشددت الطبيبة على عدم التعامل مع المراكز غير المرخصة لممارسة العلاج السياحي من وزارتي الصحة والسياحة التركيتين، وذلك لضمان أفضل جودة وأطول عمر للأسنان المزروعة.

وقالت إن المراكز المرخّصة -ومن بينها مركز الدكتورة تولاي المكوّن من 5 طوابق مجهّزة بأحدث التقنيات- يتحمّل تكلفة متابعة المريض بعد الخروج من تركيا والوصول إلى بلده عن طريق مراكز موجودة في بلد المريض، وأيضًا استقدام المريض بشكل مجاني إلى تركيا بعد انتهاء العملية للمتابعة في بعض الحالات.