هل تؤثر ممارسة الرياضة أثناء الصوم في صحة القلب؟ مع الحكيم يجيب (فيديو)

أكد الدكتور (كنان ألتيمور) استشاري أمراض القلب وضيف برنامج (مع الحكيم) على شاشة “الجزيرة مباشر” أنه رغم النصيحة الطبية المعتادة بممارسة الرياضة على معدة غير ممتلئة أو بعد تناول الطعام بساعتين على الأقل، فربما تؤدي ممارسة الأنشطة المرهقة والتمارين الكثيفة أثناء الصوم إلى فقدان كمية كبيرة من المياه لمدة طويلة مما يضر بصحة القلب.

وأضاف ألتيمور أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية تعد أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر الأسباب شيوعاً للوفاة في جميع أنحاء العالم، لذلك فهي أخطر الأمراض الشائعة على الإطلاق فهي تؤثر في وظائف القلب وأجزائه.

وأوضح الطبيب للجزيرة مباشر -في حلقة خاصة من تركيا- أن من أكثر أمراض القلب شيوعًا هو المتلازمة الإكليلية أو متلازمة الشريان التاجي بأشكالها المختلفة.

وأشار إلى أن الأوعية الدموية التاجية هي الأوعية الدموية المنتشرة على الجانب الخارجي من عضلة القلب ووظيفتها توصيل الدم إلى القلب نفسه، وعجزها عن القيام بهذه المهمة ينتج عنه مخاطر كبيرة ما لم تُعالج.

ولفت الطبيب إلى أنه على الرغم من خبرته في مجال علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن جميع الأطباء قد يواجهون بعض الصعوبات خلال علاج بعض الحالات، وأن مستشفى العائلة في تركيا كانت دائمًا في الصفوف الأولى فيما يتعلق بعلاج أمراض القلب بأحدث الطرق والتقنيات الطبية في هذا البلد الشهير بأفضل الجراحين والمتخصصين في أمراض القلب عالميًا.

ويرى الدكتور ألتيمور أنه لا توجد حاجة إلى إجراء عمليات القلب المفتوح بعد الآن إلا في بعض الحالات النادرة، فقد أصبحت تقنيات المناظير والقسطرة مهيمنة على المجال، ومن خلالها يستطيع الطبيب الوصول إلى القلب من دون الحاجة إلى شق الصدر مما يسرع عملية الشفاء والخروج من المستشفى والعودة لممارسة الأنشطة الطبيعية بعد وقت قصير.

وأخيرًا، نصح ضيف البرنامج بالابتعاد عن مسببات أمراض القلب الرئيسية مثل التدخين وتجنب الإصابة بمرض السكري والحفاظ على مستويات الكوليسترول النافع في الجسم، والابتعاد عن التوتر وتجنب ارتفاع ضغط الدم والسمنة المفرطة.

وأوصى أيضًا بإجراء الفحوصات بشكل دوري خاصة لمن لديه تاريخ عائلي في أمراض القلب، بالإضافة إلى كبار السن والنساء بعد انقطاع الطمث.