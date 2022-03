لأداء مهمة “فتّاكة”.. إطلاق 2.4 مليار من ذكور البعوض المعدلة وراثيا في كاليفورنيا قريبًا

ربما تُحلق ذكور البعوض المعدلة وراثيًا قريبًا في أنحاء ولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن تجربة لوقف انتشار أنواع بعوض مؤذية داخل مناخ يزداد دفئًا، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، سمحت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) لشركة أوكسيتيك (Oxitec) للتكنولوجيا الحيوية ومقرها المملكة المتحدة بإطلاق ما يقرب من 2.4 مليار من البعوض المعدل وراثيًا حتى عام 2024، وتوسيع تجربتها الحالية في فلوريدا، وبدء مشروع تجريبي جديد في سنترال فالي بكاليفورنيا، حيث تزداد أعداد البعوض.

وبعوض شركو أوكسيتيك المعدل من الذكور لا يلدغ، وقد طوِّر ببروتين خاص بحيث يكون نسله الوحيد القابل للحياة هو من الذكور غير اللادغة أيضًا.

ويستهدف المشروع على وجه التحديد بعوضة (Aedes aegypti)، وهي واحدة من بين أكثر من 3500 نوع من البعوض، لكنها حشرة خطيرة تنشر أمراضًا مثل حمى الضنك، وزيكا، وداء الشيكونغونيا (مرض يسبب آلاما مبرحة في المفاصل)، والحمى الصفراء.

