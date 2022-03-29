لأداء مهمة “فتّاكة”.. إطلاق 2.4 مليار من ذكور البعوض المعدلة وراثيا في كاليفورنيا قريبًا

ربما تُحلق ذكور البعوض المعدلة وراثيًا قريبًا في أنحاء ولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن تجربة لوقف انتشار أنواع بعوض مؤذية داخل مناخ يزداد دفئًا، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، سمحت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) لشركة أوكسيتيك (Oxitec) للتكنولوجيا الحيوية ومقرها المملكة المتحدة بإطلاق ما يقرب من 2.4 مليار من البعوض المعدل وراثيًا حتى عام 2024، وتوسيع تجربتها الحالية في فلوريدا، وبدء مشروع تجريبي جديد في سنترال فالي بكاليفورنيا، حيث تزداد أعداد البعوض.

وبعوض شركو أوكسيتيك المعدل من الذكور لا يلدغ، وقد طوِّر ببروتين خاص بحيث يكون نسله الوحيد القابل للحياة هو من الذكور غير اللادغة أيضًا.

ويستهدف المشروع على وجه التحديد بعوضة (Aedes aegypti)، وهي واحدة من بين أكثر من 3500 نوع من البعوض، لكنها حشرة خطيرة تنشر أمراضًا مثل حمى الضنك، وزيكا، وداء الشيكونغونيا (مرض يسبب آلاما مبرحة في المفاصل)، والحمى الصفراء.

How many genders do mosquitoes have? 🧐 https://t.co/lz0tp14lOu — Jon Nicosia (@NewsPolitics) March 26, 2022

وتأمل الشركة أن يساعد إطلاق الحشرات المصممة هندسيًا في السيطرة على هذا النوع المزعج من البعوض في كاليفورنيا، حيث ارتفعت أرقامه في السنوات الأخيرة.

وقد ثبت تنقل هذا النوع بالفعل في جميع أنحاء الولاية، إذ عثر عليه في 21 مقاطعة وفقًا لإدارة الصحة العامة في كاليفورنيا. وساعدت ظروف الجفاف المدمرة في الولاية على ازدهار أعداد البعوض مع انخفاض منسوب المياه في الأنابيب والبرك، وتباطؤ الركود في مجاري المياه، وانخفاض هطول الأمطار على شبكات المياه.

ويحب البعوض البقاء بالقرب من المنازل والمجتمعات، ورغم عدم انتشار الأمراض الخطيرة في ولاية كاليفورنيا بعد، فإن المسؤولين هناك سلّطوا الضوء على النوع المؤذي منها باعتبارها خطرًا متزايدًا، وقد سبق لشركة أوكسيتيك أن أدخلت هذه السلالة المعينة من البعوض المعدل وراثيًا في البرازيل.

ومع ذلك، فقد واجه المشروع بعض المقاومة من قبل منظمات معنية بحماية البيئة بسبب مخاوف من وجود عواقب غير متوقعة وانعدام الشفافية، ودعا المنتقدون المسؤولين في كاليفورنيا إلى التراجع عن التجربة.