دراسة لجامعة هارفارد تكشف ارتباطا غريبا بين المضادات الحيوية وتراجُع الإدراك

وجدت دراسة شملت آلاف النساء ارتباطًا لم يفسر حتى الآن بين تناول المضادات الحيوية شهرين على الأقل في منتصف العمر والانخفاض في تقييمات الدرجات المعرفية التي أُجريت بعد عدة سنوات، وفق موقع ساينس ألرت.

ويقول الفريق الذي أجرى البحث، بقيادة علماء أوبئة من كلية الطب بجامعة هارفارد، إن الدراسة توضح مدى أهمية مراقبة استخدام المضادات الحيوية بعناية، فضلًا عن ضرورة فهمنا للرابط بين ما يحدث في أحشائنا من استعمال المضادات الحيوية ومدى تأثيره على ما يحدث في أدمغتنا.

وكتب الباحثون في ورقتهم “في مجموعة مكونة من أكثر من 14 ألف امرأة، لاحظنا أن استخدام المضادات الحيوية في منتصف العمر كان مرتبطًا بشكل كبير بالدرجات الضعيفة اللاحقة للإدراك، والتعلم، والذاكرة العاملة، والسرعة الحركية، والانتباه”.

وأضافوا “على حد علمنا، دراستنا هي الأولى بهذا الحجم للاستخدام المزمن للمضادات الحيوية والإدراك اللاحق”.

