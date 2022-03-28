دراسة لجامعة هارفارد تكشف ارتباطا غريبا بين المضادات الحيوية وتراجُع الإدراك

وجدت دراسة شملت آلاف النساء ارتباطًا لم يفسر حتى الآن بين تناول المضادات الحيوية شهرين على الأقل في منتصف العمر والانخفاض في تقييمات الدرجات المعرفية التي أُجريت بعد عدة سنوات، وفق موقع ساينس ألرت.

ويقول الفريق الذي أجرى البحث، بقيادة علماء أوبئة من كلية الطب بجامعة هارفارد، إن الدراسة توضح مدى أهمية مراقبة استخدام المضادات الحيوية بعناية، فضلًا عن ضرورة فهمنا للرابط بين ما يحدث في أحشائنا من استعمال المضادات الحيوية ومدى تأثيره على ما يحدث في أدمغتنا.

وكتب الباحثون في ورقتهم “في مجموعة مكونة من أكثر من 14 ألف امرأة، لاحظنا أن استخدام المضادات الحيوية في منتصف العمر كان مرتبطًا بشكل كبير بالدرجات الضعيفة اللاحقة للإدراك، والتعلم، والذاكرة العاملة، والسرعة الحركية، والانتباه”.

وأضافوا “على حد علمنا، دراستنا هي الأولى بهذا الحجم للاستخدام المزمن للمضادات الحيوية والإدراك اللاحق”.

Large-Scale Study Reveals Strange Link B/w Antibiotics & Cognitive Decline Harvard led study found an as-yet-unexplained link b/w taking antibiotics for at least 2 months in midlife,&a dip in cognitive score assessments taken several years later@rstraxMD https://t.co/MSdjT12Vnr — Eric Friedberg MD (@FriedbergEric) March 28, 2022

تناولت النساء في المجموعة (وهو مشروع بحثي طويل الأمد للأمراض المزمنة يسمى دراسة صحة الممرضات) المضادات الحيوية لعدة أسباب مثل التهابات الجهاز التنفسي ومشاكل الأسنان وحب الشباب والتهابات المسالك البولية.

وبالنسبة لمن تناولن المضادات الحيوية، فإن الانخفاض الناتج في قوة الدماغ عبر مختلف فئات التعلم والاستجابة والذاكرة كان يعادل حوالي 3 أو 4 سنوات من الشيخوخة الطبيعية، وفقًا لبيانات الدراسة.

وتم تقييم القدرة المعرفية في المتوسط ​​بعد 7 سنوات من بدء استخدام المضادات الحيوية من خلال اختبار عبر الإنترنت أكملته المشاركات من المنزل. وتضمن الاختبار 4 مهام مصممة لقياس جوانب مختلفة من الأداء المعرفي.

وكعادة هذه الدراسات، فإن الرابط ليس كافيًا لإثبات العلاقة السببية، أي أن البيانات لا تظهر أن استخدام المضادات الحيوية هو الذي يؤدي إلى انخفاض الإدراك بشكل مؤكد، فمن الممكن أن تكون الأمراض التي هدفت المضادات الحيوية لعلاجها هي التي تسببت في هذا الانخفاض الطفيف في الإدراك وليس المضادات الحيوية نفسها، على سبيل المثال.

ومع ذلك، فهناك ما يكفي في الدراسة للإشارة إلى أن هناك ما يبرر المزيد من البحث بالتأكيد، وخاصة حجم العينة الكبير.