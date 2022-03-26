مع الحكيم.. السياحة العلاجية في أوربا تتجه بقوة نحو تركيا (فيديو)

أشار موقع (هيلث إن إيفري وير) المتخصص في تقديم معلومات عن خدمات السياحة العلاجية إلى أن السياحة العلاجية في أوربا تتجه بقوة نحو تركيا.

وبسبب خيارات العلاج العديدة في تركيا التي استقبلت العام الماضي نحو 650 ألف زائر لتلقي العلاج، استضاف برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر الدكتور أمور أريكان اختصاصي طب الأسنان التجميلي في مركز (دنتا أكاديمي).

وأوضح ضيف الحلقة أن تركيا حافظت على تقدمها في قائمة الدول العشر الأولى عالميًا في السياحة العلاجية من حيث عدد المستشفيات المجهزة والجودة والتكاليف، خاصة في مجال زراعة الأسنان وتجميلها حيث تقدم المراكز الطبية خيارات عديدة.

وحققت تركيا العام الماضي عائدات تتجاوز مليار دولار من تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للأجانب التي تنافس المراكز الأوربية، بجانب خدمات الترجمة والإقامة الشاملة.

وأشار ضيف الحلقة إلى أن التواصل مع المريض يتم قبل وصوله إلى العيادة حيث يقدّم الأشعة والتحاليل المطلوبة، ويتم التواصل معه قبل وصوله إلى تركيا للاتفاق على جميع التفاصيل التي تشمل خطة الإقامة وتكاليف الرحلة والعلاج، ثم استقباله ومرافقته من المطار منذ لحظة وصوله.

ما الذي يقدمه مركز دنتا أكاديمي للأسنان في #تركيا؟

مع الدكتور / أمور أريكان استشاري طب الأسنان التجميلي في مركز دنتا أكاديمي للأسنان#مع_الحكيم pic.twitter.com/qzuJG95bvy — مع الحكيم (@m3alhakim) March 26, 2022

وأضاف أن هدف الفريق الطبي إتمام عمليات زراعة الأسنان وإجراء التدخلات اللازمة دون ألم أو أضرار جانبية، موضحًا أن طب الأسنان في تركيا لا يعتمد على العناية بالأسنان فقط بل يهدف إلى: