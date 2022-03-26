لا داعي لزيارة الطبيب.. هذه الفاكهة تساعدك على تبييض أسنانك

نشرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية تقريرًا عن دراسة جديدة تفيد بأن نوعًا من الفاكهة يساعد بشكل كبير على تبييض الأسنان.

وبدأت الصحيفة تقريرها بقولها إنه “يمكن للطعام الذي نتناوله أن يسبب تسوس الأسنان، لذا فإن اتباع نظام غذائي صحي أمر مهم لصحة أسنانك”، مشيرة إلى أن هناك أنواعًا من الأطعمة والمشروبات تلطّخ أسنانك مثل الشاي.

وقالت الصحيفة إن الفاكهة التي يمكن أن تقلل ظهور تلطيخ الأسنان هي الأناناس.

وأوضحت مؤسسة صحة الفم -ومقرها بريطانيا- أن “الأناناس مليء بالبروميلين، وهو عامل طبيعي مضاد للالتهابات ومنظف. هذه الأشياء جيدة في أمور النظافة حيث كشفت دراسة حديثة أجرتها المجلة الدولية لصحة الأسنان أنها يمكن أن تزيل بقع الأسنان بأمان وفعالية”.

وقيّمت الدراسة اللون في المينا البشرية المبيَّضة بثلاثة تركيزات مختلفة من بيروكسيد الهيدروجين، تحتوي على مستخلص الأناناس في توقيتين مختلفين.

وأظهرت أن إضافة مستخلص الأناناس إلى بيروكسيد الهيدروجين أدى إلى تبييض فعال.

وقالت الصحيفة إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا تنصح بتنظيف الأسنان مرتين يوميًّا بمعجون أسنان يحتوي على مادة الفلورايد مع إجراء فحوص بشكل منتظم في عيادة الأسنان.

وأوضحت المؤسسة أن تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًّا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وإجراء فحوص منتظمة مع الطبيب يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان.

وأشارت إلى أن بعض الأطعمة يمكن أن تُلحق الضرر بالأسنان، وأن النظام الغذائي والتدخين وشرب الكحول لها أيضًا تأثير على صحة الأسنان.

وقالت مؤسسة صحة الفم “يستغرق الأمر ساعة حتى يلغي فمك الحمض الناتج عن تناول السكر وشربه، لافتة إلى أنه خلال هذا الوقت تتعرض أسنانك للهجوم من هذا الحمض”.

وأكدت أهمية الحد من ضرر الأسنان والتوقف عن تناول الأطعمة والمشروبات السكرية في الوجبات.

وأوصت الجمعية الأمريكية لطب الأسنان بالحد من الأكل والشرب بين الوجبات.

وقالت “بالطبع يحدث أحيانًا تناول الطعام بين الوجبات، لكن -لسوء الحظ- يختار معظم الناس أطعمة مثل الحلويات ورقائق البطاطس التي تضر الأسنان وتزيد احتمال تسوّسها”.

وأضافت “إذا كنت تتناول وجبة خفيفة، فاجعلها خيارًا صحيًّا لصحتك العامة وصحة أسنانك، مثل الجبن أو الزبادي أو الفاكهة أو الخضار أو المكسرات”.