كيف يؤثر التفاؤل في صحتنا وعموم حياتنا؟ 9 نقاط تدعوك للتفكير الإيجابي (فيديو)

خلصت دراسة طبية أمريكية إلى أن التفاؤل والتفكير بإيجابية قد يقلل من تعرض الإنسان للإجهاد والضغط العصبي، ويغيّر تفسيره لكثير من المواقف التي يبذل فيها جهدًا كبيرًا ويتعامل معها على أنها مرهِقة.

واختبرت الدراسة التي أجرتها جامعة بوسطن الأشخاص الأكثر تفاؤلًا ووجدت أنهم يتعاملون مع الإجهاد اليومي بشكل أفضل، وتشير النتائج إلى أن المتفائلين يتمتعون بسلامة عاطفية وصحة عقلية أفضل وبفرص أفضل للتمتع بصحة جيدة طوال العمر.

كما تظهر بعض الدراسات أن السمات الشخصية مثل التفاؤل والتشاؤم يمكن أن تؤثر في الصحة والرفاهية، فضلًا عن أن التفكير الإيجابي الذي يأتي عادة بالتفاؤل هو جزء أساسي من الإدارة الفعالة للتوتر.

Positive thinking helps with stress management and can even improve your health. The positive thinking that usually comes with optimism is a key part of effective stress management. #thinkbig #positivethinking #inspirationalquotes pic.twitter.com/Uo9yi0qU09 — Renee Barnes-Orozco (@Reneerbo) March 25, 2022

وترتبط الإدارة الفعالة للتوتر بالعديد من الفوائد الصحية، ويواصل الباحثون اكتشاف آثار التفاؤل على الصحة، ومن أهمها:

انخفاض معدلات الاكتئاب.

انخفاض مستويات الضيق والألم.

مقاومة أكبر للأمراض.

تحسين الصحة النفسية والجسدية.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تقليل مخاطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

انخفاض خطر الوفاة بالسرطان.

انخفاض خطر الوفاة بأمراض الجهاز التنفسي.

انخفاض خطر الوفاة بالالتهابات.

ويعتقد الخبراء أيضًا أن الأشخاص الإيجابيين والمتفائلين يميلون إلى عيش أنماط حياة صحية؛ حيث يمارس المتفائلون المزيد من النشاط البدني، ويتبعون نظامًا غذائيًّا صحيًّا، ولا يدخنون ولا يشربون الكحول بكثرة.

Positive thinking helps with stress management and can even improve your health. Researchers continue to explore the effects of positive thinking and optimism on health. Health benefits that positive thinking may provide include: https://t.co/Kvh7UW5Wot pic.twitter.com/zW62AUATE6 — Mayo Clinic (@MayoClinic) February 24, 2022

⁣Positive thinking: Stop negative self-talk to reduce stress⠀

Positive thinking helps with stress management and can even improve your health. Practice overcoming negative self-talk with examples provided. pic.twitter.com/qjFdRQCVqT — Dr. Reena Pathak, Chiropractor (@DrReenaPathak) February 26, 2022