دراسة حديثة: تدخين السجائر الإلكترونية مرتبط بزيادة خطر مقدمات السكري (فيديو)

قالت دراسة حديثة إن تدخين السجائر الإلكترونية مرتبط بزيادة احتمالات المعاناة من مقدمات السكري بنسبة 54٪.

وقال باحثون من كلية الطب في جامعة جون هوبكنز الأمريكية إن هناك زيادة في تدخين السجائر الإلكترونية بين الشباب لتظل مصدرًا للقلق فيما يخص الصحة العامة.

وأظهرت البيانات أن مستخدمي السجائر الإلكترونية يتعرّضون لمخاطر أعلى، ووضع صحي أسوأ فيما يتعلق بالصحة العقلية والجسدية مقارنة بغير المدخنين.

كما أن استخدام السجائر الإلكترونية مرتبط بدرجة أكبر بمقدمات مرض السكري، مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموا السجائر الإلكترونية أو السجائر التقليدية.

وفحصت الدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية للطب الوقائي بيانات أكثر من 600 ألف بالغ أمريكي، ووجدت الدراسة أن ما يقرب من 9% من مستخدمي السجائر الإلكترونية الحاليين والسابقين يعانون من مقدمات السكري.

ومقارنة بالأشخاص الذين لم يستخدموا السجائر الإلكترونية مطلقًا، كان خطر الإصابة بمقدمات السكري أعلى بنسبة 22% لمستخدمي السجائر الإلكترونية الحاليين، وأكبر بنسبة 12% بالنسبة لمن أقلعوا عن السجائر الإلكترونية.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعاني أكثر من 1 من كل 3 بالغين أمريكيين من مقدمات السكري، ويحدث هذا عندما لا يستطيع الجسم استخدام هرمون الإنسولين بشكل صحيح لتحويل الأطعمة إلى طاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكّر في الدم بمرور الوقت.

كما تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن مقدمات السكري تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بالإضافة إلى احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتقول باتريشيا فولا أخصائية علاج التبغ المعتمدة ومديرة مركز نورثويل هيلث لمكافحة التبغ في ليك سكسيس نيويورك إن المدخنين غالبًا ما يدخنون سيجارة واحدة أو 2 ثم يأخذون استراحة، ولكن عند تدخين السجائر الإلكترونية، أو الـVaping، يميل المدخنون إلى استخدامها على مدار اليوم.

وأضافت باتريشيا أنه مع الاستخدام المستمر يمكن أن تكون السجائر الإلكترونية أكثر ضررًا، مع زيادة خطر الإصابة بمقدمات السكري والمشكلات الصحية الأخرى.

وأضافت “فضلًا عن عدم معرفة المواد الكيميائية الضارة التي يتعرّض لها المدخن عند استخدام السجائر الإلكترونية، فإن هناك الكثير من الجدل حول مكونات السجائر الإلكترونية التي تسبب آثارًا ضارة في الجسم، وتمامًا كما هو الحال مع السجائر العادية، فلا توجد سيجارة إلكترونية آمنة”.