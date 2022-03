بينها الأسبارتام والسكرالوز.. دراسة تحذر من تناول المُحلّيات الاصطناعية وإليك الأسباب

أفادت دراسة شاملة نُشرت أمس الخميس، أن المحليات الاصطناعية قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان، في وقت تثير فيه سلامة هذه المضافات الغذائية نقاشًا واسعًا.

ورغم أن المحليات الاصطناعية (مثل الأسبارتام أو أسيسلفام البوتاسيوم أو السكرالوز) تقلّل من كمية السكر المضاف ومن السعرات الحرارية التي يتضمّنها مع الحفاظ على المذاق الحلو للأطعمة والمشروبات، فإن سلامتها تثير النقاش.

ونظرًا إلى الأضرار الناجمة عن التناول المفرط للسكر مثل زيادة الوزن، وأمراض القلب وتسوّس الأسنان وغيرها، توصي منظمة الصحة بالحد من استهلاك السكر إلى أقل من 10% من كمية الطاقة التي يحتاج إليها الجسم في اليوم.

ولتقويم المخاطر المرتبطة باستهلاك المحليات الاصطناعية، حلّل باحثون من معهدين فرنسيين ومن جامعة (سوربون باريس نور) ومعهد (كنام) بيانات صحية مرتبطة باستهلاك المحليات لدى نحو 103 آلاف فرنسي بالغ شاركوا في الدراسة.

وسجل البالغون، وبعضهم كان يتابع منذ عام 2009 دوريًّا، استبيانات حول نظامهم الغذائي، وذكروا أسماء المحليات الاصطناعية التي يتناولونها وأسماء الشركات المنتجة لها.

وبعدما جُمعت معلومات مرتبطة بتشخيص مرض السرطان خلال المتابعة (امتدت بين عامي 2009 و2021) درست تحليلات إحصائية الروابط بين استهلاك المحليات وخطر الإصابة بالسرطان.

Charlotte Debras and colleagues investigate associations between artificial sweetener intake and cancer risk in adults from a French population-based cohort: https://t.co/KlyCDNBszy#diet #sweetener #cancer #oncology @NutriNetSante @PLOS pic.twitter.com/2PNXCOxJrr

