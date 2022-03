موديرنا تطلب ترخيصا للقاح مضاد لكورونا للأطفال بين 6 شهور و6 سنوات

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا، الأربعاء، أنها ستطلب من السلطات الأمريكية والأوربية وهيئات أخرى الترخيص للقاحها المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 أشهر وس6 سنوات.

وبحسب تجارب تجريها الشركة، بلغت فاعلية اللقاح لدى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 أشهر وسنتين 43.7% و37.5% لدى من تراوح أعمارهم بين سنتين و6 سنوات.

وتلقى الأطفال جرعتين، كل جرعة 25 ميكروغرامًا من اللقاح.

وقالت موديرنا إنه نتج عن الجرعتين مستويات من الأجسام المضادة مماثلة للمستويات التي حققتها جرعتان من 100 ميكروغرام لدى الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا.

وتقول الشركة إنها تجري تقييمًا على جرعة ثالثة لرفع هذه المستويات.

وشملت التجربة 11700 طفل في الولايات المتحدة وكندا بينهم 4200 تراوح أعمارهم بين سنتين و6 سنوات و2500 طفل تراوح أعمارهم بين 6 أشهر وسنتين.

لكن موديرنا أشارت الى فعالية متدنية نسبيًا للقاح ضد الالتهابات، نظرًا لأن تجاربها جرت خلال موجة متحورة أوميكرون.

وبناء على النتائج، أعلنت موديرنا أنها ستقدم طلبات ترخيص لدى إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة “اف دي ايه” والوكالة الأوربية للأدوية وهيئات أخرى في الأسابيع المقبلة.

وأضافت موديرنا أنه بعد التشاور مع إدارة الغذاء والدواء، ستطلب أيضًا ترخيصًا لجرعتين من 50 ميكروغرامًا للأطفال بين 6 سنوات و11 عامًا، وأنها ستقوم بتحديث طلب الترخيص المقدم بشأن شريحة الأطفال الذين تراوح أعمارهم من 12 الى 17 عامًا.

