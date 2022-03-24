للمرة الأولى.. لقاح فايزر “يعالج” طبيبا أصيب بفيروس كورونا

بعد أن أصيب طبيب العيون الشاب إيان ليستر-من بلدة بونتيبريد في ويلز بالمملكة المتحدة- بعدوى كورونا في ديسمبر/كانون الثاني 2020، وخلال مرضه الذي دام سبعة أشهر ونصف، عانى من ضيق في الصدر وصداع وإرهاق شديد، بسبب إصابته بمرض مناعي نادر.

في البداية لم يستطع الشاب تلقي اللقاح عندما تمت دعوة الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة للحصول على اللقاح لأنه كان لا يزال مصابًا بالفيروس.

وبسبب معاناة ليستر من متلازمة (ويسكوت ألدريتش) التي تضعف جهاز المناعة، ظل الشاب مصابا بالفيروس لمدة 218 يومًا، إذ لم يتمكن جهازه المناعي من محاربة العدوى بشكل طبيعي.

غير أن العلماء في جامعة (كارديف) بمقاطعة ويلز قرروا إعطاءه جرعتين من لقاح فايزر -بفارق شهر واحد بين الجرعتين- على أمل يعمل التطعيم كعلاج ويساعد جهاز المناعة على التخلص من الفيروس.

A man in the U.K. continuously tested positive for COVID for seven months straight, until he was given the COVID vaccine that finally sparked an immune response. https://t.co/jydazdXEpi pic.twitter.com/xC94Ln7M5H — WebMD (@WebMD) March 22, 2022

ومؤخرًا أصدرت جامعة كارديف بيانًا أشارت فيه إلى أن جرعتين من لقاح فايزر-بيونتيك ساعدتا ليستر على التخلص من فيروس كوفيد-19.

وأظهرت النتائج أن مستويات الفيروس تراجعت 64 ضعفًا في غضون أسبوعين من تلقيه الجرعة الأولى، مما يوضح مدى سرعة تأثير اللقاح.

وبعد 72 يومًا من تلقي اللقاح، أظهرت الفحوصات أن جسمه بات خاليًا من الفيروس تمامًا، وفق ما أوردت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

وبحسب التقرير المنشور في موقع (نيو ساينتست)، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام لقاح كوفيد-19 لعلاج العدوى وليس للوقاية منها فقط.

من جهتهم، أوضح بعض الخبراء أن النتائج تشير إلى أن اللقاحات الحالية ضد فيروس كورونا المستجد ربما تستطيع تحفيز الجهاز المناعي للأشخاص الذين يعانون من أمراض مناعية أو يعانون من عدوى كوفيد-19 طويلة الأمد.