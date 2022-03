للمرة الأولى.. لقاح فايزر “يعالج” طبيبا أصيب بفيروس كورونا

بعد أن أصيب طبيب العيون الشاب إيان ليستر-من بلدة بونتيبريد في ويلز بالمملكة المتحدة- بعدوى كورونا في ديسمبر/كانون الثاني 2020، وخلال مرضه الذي دام سبعة أشهر ونصف، عانى من ضيق في الصدر وصداع وإرهاق شديد، بسبب إصابته بمرض مناعي نادر.

في البداية لم يستطع الشاب تلقي اللقاح عندما تمت دعوة الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة للحصول على اللقاح لأنه كان لا يزال مصابًا بالفيروس.

وبسبب معاناة ليستر من متلازمة (ويسكوت ألدريتش) التي تضعف جهاز المناعة، ظل الشاب مصابا بالفيروس لمدة 218 يومًا، إذ لم يتمكن جهازه المناعي من محاربة العدوى بشكل طبيعي.

غير أن العلماء في جامعة (كارديف) بمقاطعة ويلز قرروا إعطاءه جرعتين من لقاح فايزر -بفارق شهر واحد بين الجرعتين- على أمل يعمل التطعيم كعلاج ويساعد جهاز المناعة على التخلص من الفيروس.

A man in the U.K. continuously tested positive for COVID for seven months straight, until he was given the COVID vaccine that finally sparked an immune response. https://t.co/jydazdXEpi pic.twitter.com/xC94Ln7M5H

— WebMD (@WebMD) March 22, 2022