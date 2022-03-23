مع الحكيم.. دراسة تكشف سبب فقدان حاسة الشم لدى المصابين بكورونا (فيديو)

خلصت دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد إلى أن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تقلّص أجزاء من الدماغ، وتسفر عن تدهور إدراكي.

وكشفت الدراسة التي نشرتها مجلة “نيتشر” العلمية أن أدمغة الذين أصيبوا بكوفيد-19 ولو بأعراض خفيفة تعاني من انكماش المخ وتقليل المادة الرمادية في المناطق التي تتحكم في العاطفة والذاكرة، وإتلاف أجزاء تتحكم في حاسة الشم.

ومن الطبيعي أن يفقد الأشخاص 20% من المادة الرمادية كل عام، ولكن مصابي كوفيد-19 فقدوا نحو 2% من الأنسجة.

وراجعت الدراسة التغيرات في الدماغ لدى 785 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 51 و81 عامًا فحصت أدمغتهم مرتين، بما في ذلك 401 أصيبوا بالفيروس بين عمليتي الفحص.

ووجدت نتائج الدراسة أن بعض المصابين يعانون من “ضباب في الدماغ” أو ضباب عقلي يتضمّن ضعف الانتباه والتركيز وسرعة معالجة المعلومات والذاكرة.

ولم يذكر الباحثون ما إذا كانت التطعيمات أو جرعات اللقاح لها أي تأثير في الحالة.

من جهتها قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة الشهر الماضي إنها بعد مراجعة 15 دراسة وجدت أن الذين حصلوا على التطعيم كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض كورونا طويلة الأمد مقارنة مع غير الملقحين.