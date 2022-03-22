فايزر تسحب شحنات من عقار لعلاج ضغط الدم بسبب مادة مسرطنة

قالت شركة فايزر إنها سحبت شحنات من عقار (أكيوريتك) المعدّ لعلاج ضغط الدم، لوجود مستويات مرتفعة من مادة (النتروزامين) في شكل شوائب يحتمل أن تسبب الإصابة بالسرطان.

وأضافت الشركة أنها لم تتلقّ أيّ تقارير عن آثار سلبية مرتبطة بالعقار حتى الآن.

ومادة (النتروزامين) شائعة في المياه والأطعمة، ومنها اللحوم المصنعة والمشوية ومنتجات الألبان والخضراوات. وقد يؤدي التعرض لشوائب فوق المستويات المقبولة منها مدّة طويلة إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان.

ومع ذلك، قالت شركة فايزر إنه لا يوجد خطر مباشر على المرضى الذين يتناولون العقار.

وقالت شركة الأدوية إن المرضى الذين يتناولون هذه المنتجات حاليا يجب أن يستشيروا أطباءهم بشأن خيارات العلاج البديلة.

وسحبت شركة فايزر كندا هذا الشهر عقار أكيوريتك نظرًا لوجود الشوائب نفسها.

وفي العام الماضي، سحبت شركة الأدوية أيضا عقار شانتيكس المضاد للتدخين بسبب ارتفاع مستويات النتروزامين في تلك الأقراص.