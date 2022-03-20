مع الحكيم.. أجهزة حديثة أحدثت طفرة في زراعة الأسنان وجعلتها أسهل حتى على مرضى السكري (فيديو)

تعد زراعة الأسنان من التخصصات الطبية التي تتطور باستمرار، كما تؤدي متابعة الطبيب لهذا التطور إلى أن يصبح الأمر أسهل على المريض وتجعل الجراحة أكثر نجاحا.

وللاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في زراعة الأسنان، زارت كاميرا برنامج (مع الحكيم) عيادة دكتور محمد سعدة استشاري زراعة الأسنان وجراحة الفم في مركز ماربل بالدوحة.

وصرح الدكتور سعدة أن زراعة الأسنان أصبحت إجراء بسيطا وسهلا ويوميا عند جراحي الأسنان، عكس ما كانت عليه في بداياتها، إذ كانت من الإجراءات الصعبة على الطبيب والمريض وتحتاج إلى الكثير من الجهد والتخطيط قبل إجراء الجراحة نظرا لصعوبتها.

ولكن مع تطور التقنيات الحديثة وتطور الأجهزة، أصبحت زراعة الأسنان من الإجراءات السهلة واليومية وتجرى في أي عيادة، خاصة مع حرص أطباء وجراحي الأسنان على مواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال.

كما أوضح الطبيب أن من أحدث الأجهزة التي سهلت عمليات زراعة الأسنان، أجهزة التصوير ثلاثي الأبعاد التي تعطي حجم العظم لدى المريض، فضلا عن أجهزة الدليل الجراحي التي تحدد مكان وضع الزرعة إضافة إلى الأجهزة المستخدمة في زرع الأسنان نفسها.

حالة حرجة فقدت أغلب أسنان الفك العلوي وتحتاج إلى دقة عالية في وضع وتنفيذ خطة الزراعة.

– شاهد كيف كان تعامل د. محمد سعدة استشاري جراحة الفم وزراعة الأسنان في مركز ماربل الطبي معها.#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/1iBRu97toQ — مع الحكيم (@m3alhakim) March 14, 2022

وأضاف الدكتور سعدة أن أهم الخطوات للحصول على أسنان سليمة على المدى البعيد إجراء كافة التجهيزات والاستعداد لكافة الاحتمالات، حيث يعتمد نجاح العملية على كفاءة الإطباق، وذلك بأن يكون السن موجود في مكانه الصحيح ويستطيع تحمل قوة المضغ والقوة الجانبية للسان والشفاه والخد، وكل هذا في مكان لا يتجاوز سنتيمترات، حيث لا يتجاوز حجم الزرعة بالكامل 12 ملليمترا.

وأوضح الطبيب أن جميع البشر يعانون من فقدان عظام الفك بشكل تدريجي بسبب بالشيخوخة، ولكن إذا أصبح فقدان العظام بوتيرة سريعة لأسباب غير طبيعية، فعندها يجب التدخل فورا.

مرضى السكري

كما أضاف أن هذه العملية تكون أصعب عند مرضى السكري حيث يصعب عندهم التئام الجروح، وفي هذه الحالات يجب العناية بالجرح جيدا لتجنب فقدان العظام والحفاظ على السن المزروع والسليم.

ما المقصود بزراعة اليوم الواحد وما هو الفرق بين الزراعة الفورية والزراعة العادية، وماذا لو تأخر المريض في الزرع ؟

– تعرف مع د. محمد سعدة استشاري جراحة الفم وزراعة الأسنان في مركز ماربل الطبي في قطر.#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Ws1t3ig1Ka — مع الحكيم (@m3alhakim) March 13, 2022

وبالحديث عن مرضى السكري، أوضح الدكتور سعدة أن مرضى السكري عرضة لمخاطر أعلى، إلا أنها أمر نسبي بالنسبة لهم، إذ لا يمكن الجزم أن جميع مرضى السكري لا يمكنهم زراعة الأسنان، ولكن لابد من عمل التحاليل اللازمة واتباع نظام غذائي معين للتأكد من نسبة السكر في الدم قبل البدء في إجراءات الجراحة. كما يجب أيضا الالتزام بالحمية وبالأدوية المخصصة للسكري والتحكم في نسب السكر التراكمي في الدم لمدة 3 أشهر.

وأخيرا أشار ضيف البرنامج إلى أن عملية زراعة الأسنان الناجحة تعتمد على عدة عوامل، أهمها مهارة الطبيب المعالج وأيضا نوع السن، كما أضاف أنه يجب استخدام مواد عالية الجودة لعملية الزراعة بغض النظر عن كفاءة ومهارة الطبيب، فحتى إذا كان الطبيب ماهرا وكانت المواد المستعملة رديئة الجودة فقد يؤدي ذلك إلى الفشل.

وأضاف أن معظم المرضى لا يعرفون كثيرا عن أنواع المواد المستخدمة في عمليات زراعة الأسنان، لذلك يجب على المريض البحث عن أفضل المواد لزراعة الأسنان والتأكد من سلامتها.