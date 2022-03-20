قفزة علمية كبيرة.. علاج جديد لسرطان الرئة والبريطانيون أول من سيحصل عليه

من المقرر أن يصبح المرضى في بريطانيا المصابون بنوع نادر وخطير من سرطان الرئة أول من يحصل على عقار جديد في أوربا لعلاج هذا المرض.

وأظهرت تجارب على علاج موبوسرتينيب (Mobocertinib) الذي يتم تناوله على شكل حبوب دواء، أنه يوفر للمرضى عامين إضافيين من الحياة.

وسيكون نحو 100 مريض مصاب بنوع متقدم من سرطان الرئة -مدفوع بالطفرات ولا يمكن التعامل معه جراحيا- مؤهلين للحصول على الدواء كل عام بعد خضوعهم للعلاج الكيميائي. ويصيب هذا النوع من السرطان بشكل رئيسي الشباب وغير المدخنين.

ويستهدف علاج موبوسرتينيب -الذي تصنعه شركة تاكيدا- الطفرة المعنيّة عن طريق منع إنزيم محدّد من العمل، مما يؤدي إلى إبطاء نمو الخلايا السرطانية.

ووفقا لصحيفة تايمز البريطانية، فقد أبرم مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة صفقة مع شركة تاكيدا، في إطار مشروع (أوريبس) الدولي الذي يتعاون فيه مُصنعو الأدوية في بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وغيرها، ويهدف إلى تسريع عملية الموافقة على علاجات السرطان الواعدة.

أسابيع تفصلنا

وقال مسؤولون إن الدواء سيكون متوفرا خلال أسابيع “على أساس الميزانية المحايدة إلى هيئة الخدمات الصحة الوطنية (NHS)، بينما يكمل المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية تقييمها المستمر”.

من جهته، قال مدير البرنامج الطبي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، البروفيسور ستيفن بويس “هذه تقارير رائعة، فالمرضى المصابون بهذا النوع النادر من سرطان الرئة في بريطانيا، سيكونون أول من يتلقى هذا الدواء الذي قد يغيّر قواعد العلاج في أوربا”.

وأضاف “نحن أمام تحوّل كبير في أدوية سرطان الدم التي تغيّر الحياة، إلى العلاج الجديد لسرطان الرئة، وسيكون العلاج متوفرا بسعر في متناول أغلب الناس”.

ما هي الأعراض التي تنذر بوجود احتمال #سرطان_القولون ؟ وهل هناك طرق للعلاج ؟

– تعرف مع د. أمل ناصر استشاري الطب الباطني والأورام في مركز دوك الطبي – في قطر.#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/o2Ff0qZzWC — مع الحكيم (@m3alhakim) March 7, 2022

طوق نجاة

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد إن العلاج الجديد “يُعد متطورا للغاية، ويمثّل طوق نجاة للمرضى”.

وأضاف “لقد سمحت لنا اتفاقية الوصول المبكر من خلال مشروع (أوربيس) بإتاحة الدواء في جدول زمني متسارع، وهو عمل غاية في الروعة، وثمرة للتعاون العالمي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي لضمان حصول المرضى في المملكة على أفضل رعاية وعلاج ممكن للسرطان”.

يُذكر أن سرطان الرئة هو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعا، والمسبب الأول للوفاة نتيجة الإصابة بالمرض في بريطانيا.

ويحدث هذا النوع من المرض عند تشكّل خلايا السرطان في أنسجة الرئة، ثم انتقالها إلى الغدد الليمفاوية القريبة، أو إلى أجزاء أخرى من الجسم بالقرب من الرئتين.