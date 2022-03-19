أعراض نقص فيتامين “بي 9”.. أربع علامات واضحة تدل على حاجتك إلى المزيد منه

يعد فيتامين “بي 9” (B 9) واحدًا من 8 فيتامينات أساسية يستخدمها الجسم لدعم كل أجزائه وأنشطته، ابتداء من الحمض النووي إلى إنتاج خلايا الدم الحمراء. ومن السهل تناول كمية صحية من فيتامين بي 9 مع النظام الغذائي الصحيح، لكن يبقى السؤال الأبرز ما هي إمكانية معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى المزيد؟

قالت صحيفة (إكسبريس) البريطانية في تقرير لها إن فيتامين بي 9، يلعب دورًا حيويًّا في عدد من وظائف الجسم المهمة.

وأشارت إلى أن تصنيع الحمض النووي واستقلاب الأحماض الأمينية وانقسام الخلايا يعتمد على حمض الفوليك الموجود في فيتامين بي 9.

وأوضحت أنه يجب الحصول على الفيتامين الطبيعي عبر الغذاء، لأن الجسم لا ينتجه بمفرده، مشيرة إلى أنه من السهل نسبيًّا وضع الكثير من فيتامين بي 9 في النظام الغذائي. ولحسن الحظ، فهناك الكثير من الأطعمة مثل اللحوم والبيض والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك بشكل طبيعي.

أعراض نقص فيتامين بي 9

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك يحدث عندما يتسبب نقص فيتامين بي 12 أو بي 9 أو حمض الفوليك في إنتاج الجسم لخلايا دم حمراء كبيرة على غير العادة، إذ لا تعمل تلك الخلايا بالشكل الصحيح.

طاقة منخفضة

قد يحدث الشعور بالإرهاق والتعب لأسباب متعددة، ومع ذلك يعتقد القليل منا أنه يأخذ في الاعتبار التأثير الذي يمكن أن يحدثه نظامنا الغذائي على مستويات الطاقة اليومية لدينا.

وقد يكون لنقص حمض الفوليك تأثير كبير على قدرتك على إنتاج الطاقة واستخدامها بشكل صحيح، الأمر الذي يجعلك تشعر بالضعف وتعاني من التعب الشديد خلال النهار.

يحدث هذا العرض لأن الجسم لا يستطيع إنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل صحيح، ومن ثم يعجز عن توصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. وعندما تنخفض طاقة أنسجة عضلاتك، فمن المحتمل أن تشعر بالضعف والتعب.

بشرة باهتة

البشرة الباهتة هي شيء يواجهه العديد منا بعد ليلة طويلة، ولكن فقدان حمض الفوليك الأساسي هو أحد أبرز الاحتمالات لمظهرك الباهت.

اليرقان

كشفت دراسة أجريت العام الماضي حول أعراض نقص حمض الفوليك أن اليرقان -وهو مصطلح يستخدم لوصف صفرة الجلد وبياض العينين- يدل على انخفاض مستوى فيتامين بي 9.

ويصفرّ الجلد نتيجة لزيادة انحلال الدم (التمزق) الناجم عن ضعف تكوين خلايا الدم الحمراء.

تقرحات الفم

من العلامات الرئيسية التي تدل على نقص حمض الفوليك وجود ألم الفم، وهو ألم يظهر على أشكال عديدة.

وقد تحدث القرحة أو التهاب اللسان أو احمرار اللسان عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من فيتامين بي 9 لإصلاح وتركيب الحمض النووي.

وقالت الصحيفة إنه لا ينبغي تجاهل القروح المتكررة التي لا تختفي من تلقاء نفسها، وأوصت بالاتصال بالطبيب لتحديد السبب.